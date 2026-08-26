Após veto a torcedores, Ira Jovem se reúne com MP e apresenta propostas

Onze dias depois da decisão que proibiu torcedores da Ira Jovem Gama de acompanhar a partida de futebol entre Gama e São José (RS), dirigentes da organizada reuniram-se com a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) para tratar das medidas adotadas para ampliar a segurança durante as partidas e solicitar a autorização para participar do jogo de domingo (30/8), no Estádio Bezerrão.

O encontro ocorreu nessa terça-feira (25/8), ocasião em que os representantes da agremiação apresentaram propostas para reforçar a identificação dos associados e individualizar a responsabilidade por eventuais atos de violência, além de medidas de prevenção e segurança nos estádios.

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A Ira Jovem se comprometeu a encaminhar à PDDC, até o fim desta semana, informações sobre a regularização do cadastro dos associados e a estrutura de governança da entidade. Também foi estabelecido prazo de 30 dias para a apresentação de informações e comprovantes sobre as medidas adotadas para o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em fevereiro de 2025 com a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon).

Entre as propostas adiantadas pelos gestores da organizada estão a adoção das catracas com identificação facial, entradas distintas para as torcidas e ampliação do número de acessos. A previsão é de que as atividades funcionem a partir de janeiro de 2027.

A individualização de penalidades também esteve na pauta. A ideia é identificar os envolvidos, aplicar medidas disciplinares, como prestação de serviços em projetos sociais, doação de cestas básicas, suspensão ou expulsão da torcida e impedimento de frequentar estádios, além do encaminhamento da identificação aos órgãos responsáveis.

A torcida solicitou, ainda, autorização do Ministério Público para participar do jogo no próximo domingo, 30 de agosto, no Estádio Bezerrão. O procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, informou que entrará em contato com os órgãos de segurança pública para avaliar a possibilidade e o número de torcedores que poderão estar presentes. "Nosso papel não é intimidar, mas garantir a segurança da população, em todos os ambientes, em todos os momentos, principalmente nos grandes eventos, inclusive antes dos jogos de futebol”, pontuou.