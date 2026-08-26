Suspeito é preso após furtos a comércios no Lago Norte e Lago Sul

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (26/8), um homem de 27 anos suspeito de participar de furtos a estabelecimentos comerciais no Lago Norte e no Lago Sul. Os crimes ocorreram durante a madrugada, com arrombamento e em grupo.

Segundo a investigação da DRF 1, da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), os furtos ocorreram em estabelecimentos localizados na CA 1, no Lago Norte, e na QI 25, no Lago Sul.

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Após serem acionados, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram quatro pessoas envolvidas nas ações. Os suspeitos usavam máscaras, luvas e casacos que dificultavam a identificação.

As imagens também permitiram identificar o veículo utilizado pelo grupo, um Volkswagen Gol branco. A partir das informações levantadas, equipes passaram a fazer buscas pelo automóvel e pelos suspeitos.

Por volta das 16h, o carro foi localizado no Setor O, em Ceilândia. Com apoio do Departamento de Operações Aéreas (DOA), os policiais abordaram o veículo e encontraram roupas que, segundo a investigação, teriam sido usadas pelos autores durante os furtos.

O homem, morador de Ceilândia, foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A investigação continua para identificar os demais integrantes do grupo.

