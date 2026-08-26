Homem é preso suspeito de matar segurança de banda em Santa Maria

A Polícia Civil do DF elucidou um homicídio ocorrido no sábado (22/8), em uma distribuidora de bebidas, e prendeu o suspeito, de 33 anos. A vítima, um jovem de 26 anos, trabalhava no local como segurança de uma banda musical, que era a atração da noite. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (26/8).

A investigação, conduzida pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), revelou que a vítima sofreu um golpe de faca no tórax ao tentar apartar uma briga entre terceiros. Momentos antes do ataque, o autor do crime havia se envolvido em uma discussão com outras pessoas no estabelecimento. Ele foi retirado do local e retornou com uma faca.

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Análise de imagens de câmeras de segurança, de registros fotográficos e audiovisuais fornecidos por testemunhas, além de documentações obtidas com o estabelecimento, permitiram identificar o suspeito. Segundo a polícia, ele responde por outro homicídio, cometido em Minas Gerais.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes encontraram, na casa dele, as roupas e a faca usadas no dia do crime. Ele responde por homicídio qualificado e pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão.

