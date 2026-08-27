Candidatos ao governo do DF terão 980 inserções na propaganda eleitoral

Além do tempo de rádio e TV, a Justiça Eleitoral divulgou, nesta quinta-feira (27/8), a distribuição geral das inserções da propaganda eleitoral gratuita para os candidatos ao governo do Distrito Federal no 1º turno. O relatório do Sistema Horário Eleitoral mostra como o tempo diário de cada legenda será fracionado em blocos de 30 segundos, as chamadas inserções veiculadas ao longo da campanha.
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No total, serão 978 inserções distribuídas de forma exata entre as coligações e partidos, número que sobe para 980 quando somadas as inserções geradas a partir da divisão das sobras de tempo que não fecham em múltiplos de 30 segundos.
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A coligação Propósito e Ação, de Celina Leão (PP), formada pelos partidos Republicanos, MDB, Podemos, PL, PRD/Solidariedade e União/PP, é a que mais aparecerá na propaganda, com 566 inserções, equivalentes a um tempo diário de 8 minutos e 5 segundos e tempo total de campanha de 283 minutos e 2 segundos.
Em seguida vem a coligação DF do Povo, formada por PDT, Federação Brasil da Esperança e Federação PSOL/Rede), com 213 inserções e tempo diário de 3 minutos e 2 segundos. A coligação representa o candidato Leandro Grass (PT-DF).
A coligação Resgatar Brasília, de José Roberto Arruda (PSD), formada por PSD e Avante, soma 104 inserções, com tempo diário de 1 minuto e 29 segundos. Com a distribuição do tempo de sobra, a coligação ficou com mais uma inserção, totalizando 105 inserções.
Já as legendas de Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) ficaram com participações mais modestas. A Federação PSDB-Cidadania terá 50 inserções, 51 após o cálculo do tempo de sobra, e o PSB ficou com 45 inserções. Na soma do tempo de sobra, o partido de Cappelli não obteve mais inserções.
De acordo com a Justiça Eleitoral, a quantidade de inserções corresponde à divisão exata do tempo total de campanha por blocos de 30 segundos; quando a divisão não é exata, o tempo restante, chamado de "tempo de sobra", é distribuído, gerando inserções extras para algumas legendas, como ocorreu com Resgatar Brasília e a Federação PSDB Cidadania.