Candidatos ao governo do DF terão 980 inserções na propaganda eleitoral

Na sexta-feira da semana passada, o TRE realizou o sorteio para definir a ordem de exibição da propaganda eleitoral gratuita - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Além do tempo de rádio e TV, a Justiça Eleitoral divulgou, nesta quinta-feira (27/8), a distribuição geral das inserções da propaganda eleitoral gratuita para os candidatos ao governo do Distrito Federal no 1º turno. O relatório do Sistema Horário Eleitoral mostra como o tempo diário de cada legenda será fracionado em blocos de 30 segundos, as chamadas inserções veiculadas ao longo da campanha.

No total, serão 978 inserções distribuídas de forma exata entre as coligações e partidos, número que sobe para 980 quando somadas as inserções geradas a partir da divisão das sobras de tempo que não fecham em múltiplos de 30 segundos.

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A coligação Propósito e Ação, de Celina Leão (PP), formada pelos partidos Republicanos, MDB, Podemos, PL, PRD/Solidariedade e União/PP, é a que mais aparecerá na propaganda, com 566 inserções, equivalentes a um tempo diário de 8 minutos e 5 segundos e tempo total de campanha de 283 minutos e 2 segundos.

Em seguida vem a coligação DF do Povo, formada por PDT, Federação Brasil da Esperança e Federação PSOL/Rede), com 213 inserções e tempo diário de 3 minutos e 2 segundos. A coligação representa o candidato Leandro Grass (PT-DF).

A coligação Resgatar Brasília, de José Roberto Arruda (PSD), formada por PSD e Avante, soma 104 inserções, com tempo diário de 1 minuto e 29 segundos. Com a distribuição do tempo de sobra, a coligação ficou com mais uma inserção, totalizando 105 inserções.

Já as legendas de Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) ficaram com participações mais modestas. A Federação PSDB-Cidadania terá 50 inserções, 51 após o cálculo do tempo de sobra, e o PSB ficou com 45 inserções. Na soma do tempo de sobra, o partido de Cappelli não obteve mais inserções.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a quantidade de inserções corresponde à divisão exata do tempo total de campanha por blocos de 30 segundos; quando a divisão não é exata, o tempo restante, chamado de "tempo de sobra", é distribuído, gerando inserções extras para algumas legendas, como ocorreu com Resgatar Brasília e a Federação PSDB Cidadania.