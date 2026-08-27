Paula Belmonte promete combater déficit de servidores públicos no DF

Para combater a sobrecarga das categorias e restabelecer o pleno funcionamento da máquina pública, Paula defendeu a realização de concursos e a admissão de pessoal em setores prioritários. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), Paula Belmonte (PSDB), afirmou, nesta quinta-feira (27/8), que sua prioridade para a gestão pública será o combate ao déficit no quadro funcional do Executivo local. Durante sua participação no 6º Encontro Nacional de Lideranças, a postulante destacou a urgência de recompor as equipes da capital e vinculou diretamente a valorização do funcionalismo público à entrega de serviços essenciais e à correta aplicação da arrecadação tributária do DF.

Ao avaliar a estrutura administrativa da capital, a candidata chamou a atenção para o rombo no número de profissionais ativos no funcionalismo local e apontou a falta de pessoal nas áreas essenciais como o principal gargalo no atendimento aos cidadãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Paula Belmonte defende resgate de avenidas comerciais no DF

"E nós temos um estudo dizendo que nosso Distrito Federal, infelizmente para todos os servidores públicos, nós temos um déficit de quase 30% de pessoas que estão ainda faltando dentro da escola, dentro dos hospitais, dentro da segurança pública, e nós vamos estar valorizando isso", declarou a postulante ao governo.

Para combater a sobrecarga das categorias e restabelecer o pleno funcionamento da máquina pública, Paula defendeu a realização de concursos e a admissão de pessoal em setores prioritários. Ela reforçou que o fortalecimento dos quadros técnicos é a única garantia para que o governo cumpra seu papel constitucional perante a sociedade.

“Muitas das vezes nós temos profissionais que estão abarrotados e sobrecarregados, por isso a contratação de novos servidores em pastas específicas e importantes para a efetivação do Estado, ela é fundamental. Ela é fundamental para que ele possa se sentir seguro na sua carreira, mas ela é fundamental para que o Estado, o Distrito Federal apresente na educação, na saúde e na segurança pública o seu efetivo poder e a sua efetiva necessidade por que estamos no Distrito Federal", ressaltou a candidata.

Leia mais: Paula Belmonte reforça acolhimento de população de rua e melhorias na mobilidade

A deputada ressaltou a relação entre a elevada carga de impostos paga pela população e o dever do Executivo em retribuir esses recursos na forma de atendimento básico de qualidade. Segundo ela, por possuir uma arrecadação expressiva, o Distrito Federal necessita de um corpo funcional estruturado para transformar os tributos recolhidos em ações efetivas de assistência social e serviços básicos.

Ao definir o papel do servidor no ecossistema estatal, Paula enfatizou o valor humano dos trabalhadores que atuam na ponta do serviço público e representam o braço do Estado diante da população.

“Nós temos aqui o Estado, o Estado funciona porque existe servidor que representa a dignidade das pessoas. Hoje, nós temos um Estado que tem tributação grande, para que possa fornecer políticas públicas, como educação, saúde, segurança pública, e é por isso que nós precisamos desses servidores. Então eu sou uma pessoa que acredita que esse servidor é a materialização da dignidade do Estado, da política pública do Estado", salientou Paula.

Leia mais: Paula Belmonte promete defender reajuste das forças de segurança do DF

Sua proposta de valorização não se limita a melhorias físicas nas repartições, focando em assegurar condições plenas para que os profissionais desempenhem sua função essencial de promover o bem-estar social. Contudo, a candidata pontuou que todo o plano de expansão e apoio às carreiras estará condicionado à rigidez da gestão fiscal e à sustentabilidade das contas públicas do DF.