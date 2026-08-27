Paula Belmonte promete combater déficit de servidores públicos no DF

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), Paula Belmonte (PSDB), afirmou, nesta quinta-feira (27/8), que sua prioridade para a gestão pública será o combate ao déficit no quadro funcional do Executivo local. Durante sua participação no 6º Encontro Nacional de Lideranças, a postulante destacou a urgência de recompor as equipes da capital e vinculou diretamente a valorização do funcionalismo público à entrega de serviços essenciais e à correta aplicação da arrecadação tributária do DF.
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Ao avaliar a estrutura administrativa da capital, a candidata chamou a atenção para o rombo no número de profissionais ativos no funcionalismo local e apontou a falta de pessoal nas áreas essenciais como o principal gargalo no atendimento aos cidadãos.
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"E nós temos um estudo dizendo que nosso Distrito Federal, infelizmente para todos os servidores públicos, nós temos um déficit de quase 30% de pessoas que estão ainda faltando dentro da escola, dentro dos hospitais, dentro da segurança pública, e nós vamos estar valorizando isso", declarou a postulante ao governo.
Para combater a sobrecarga das categorias e restabelecer o pleno funcionamento da máquina pública, Paula defendeu a realização de concursos e a admissão de pessoal em setores prioritários. Ela reforçou que o fortalecimento dos quadros técnicos é a única garantia para que o governo cumpra seu papel constitucional perante a sociedade.
“Muitas das vezes nós temos profissionais que estão abarrotados e sobrecarregados, por isso a contratação de novos servidores em pastas específicas e importantes para a efetivação do Estado, ela é fundamental. Ela é fundamental para que ele possa se sentir seguro na sua carreira, mas ela é fundamental para que o Estado, o Distrito Federal apresente na educação, na saúde e na segurança pública o seu efetivo poder e a sua efetiva necessidade por que estamos no Distrito Federal", ressaltou a candidata.
A deputada ressaltou a relação entre a elevada carga de impostos paga pela população e o dever do Executivo em retribuir esses recursos na forma de atendimento básico de qualidade. Segundo ela, por possuir uma arrecadação expressiva, o Distrito Federal necessita de um corpo funcional estruturado para transformar os tributos recolhidos em ações efetivas de assistência social e serviços básicos.
Ao definir o papel do servidor no ecossistema estatal, Paula enfatizou o valor humano dos trabalhadores que atuam na ponta do serviço público e representam o braço do Estado diante da população.
“Nós temos aqui o Estado, o Estado funciona porque existe servidor que representa a dignidade das pessoas. Hoje, nós temos um Estado que tem tributação grande, para que possa fornecer políticas públicas, como educação, saúde, segurança pública, e é por isso que nós precisamos desses servidores. Então eu sou uma pessoa que acredita que esse servidor é a materialização da dignidade do Estado, da política pública do Estado", salientou Paula.
Sua proposta de valorização não se limita a melhorias físicas nas repartições, focando em assegurar condições plenas para que os profissionais desempenhem sua função essencial de promover o bem-estar social. Contudo, a candidata pontuou que todo o plano de expansão e apoio às carreiras estará condicionado à rigidez da gestão fiscal e à sustentabilidade das contas públicas do DF.
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