Kiko Caputo prevê auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil e novas carreiras

A declaração ocorreu durante sabatina em que os candidatos foram questionados sobre o papel do funcionalismo público na administração do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) defendeu a valorização dos servidores públicos e criticou, durante o 6º Encontro Nacional de Lideranças, uma possível negociação no Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo ele, poderia limitar a capacidade do governo de reajustar salários e contratar novos servidores. A declaração ocorreu durante sabatina em que os candidatos foram questionados sobre o papel do funcionalismo público na administração do DF.

Caputo afirmou que o servidor público será parte central de seu plano de governo e citou a escolha do delegado da Polícia Civil Rafael Sampaio como candidato a vice-governador como demonstração desse compromisso. “O servidor público é a base do nosso plano de governo, que é um plano de resgate do Distrito Federal”, disse. Segundo o candidato, o funcionalismo será fundamental para implementar mudanças na gestão. “É o servidor público que sabe pensar uma política pública, é o servidor público que sabe executar uma política pública e é o servidor público que sabe medir a eficiência dessa política pública”, afirmou.

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O candidato prometeu reduzir a influência política na ocupação de cargos públicos e disse que pretende valorizar servidores de carreira em postos de liderança. “Vamos acabar com o loteamento político irresponsável do Estado e valorizar os servidores públicos nos cargos de liderança do governo do Distrito Federal”, declarou. Caputo ainda criticou uma possível negociação em andamento no STF que, na avaliação dele, poderia prejudicar o funcionalismo. “Ficaremos sem condições de contratar e aumentar o salário dos servidores e isso é impensável para os próximos quatro anos, quando teremos que recompor e reestruturar diversas carreiras de Estado”, afirmou.

Valorização

Caputo destacou que, entre os benefícios para a valorização dos servidores, estão o aumento do auxílio-alimentação, reestruturação de carreiras e melhoria das condições de trabalho. A primeira atitude que nós faremos é aumentar o auxílio-alimentação dos servidores públicos. Nós vamos atualizá-lo para equipará-lo ao do governo federal em R$ 1,2 mil, mais ou menos”, afirmou.

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Caputo defendeu a reestruturação de carreiras como as da Polícia Militar, Polícia Civil, saúde e educação, além da capacitação permanente dos servidores. Segundo ele, profissionais de áreas como saúde, segurança e educação enfrentam condições inadequadas para exercer as funções. O candidato citou ainda a inclusão de crianças atípicas nas escolas e a necessidade de preparar os professores para atender esses alunos. “Nós vamos trocar a nossa escola de governo por uma escola de Estado, como é feito lá na França. Nós vamos qualificar permanentemente a nossa burocracia para termos um servidor público cada vez mais fortificado, carreiras públicas cada vez mais comprometidas com a excelência do serviço público”, declarou.