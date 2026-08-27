Samara Mineiro propõe fortalecer universidade e transporte públicos

No Restaurante Universitário da Universidade de Brasília (UnB), a candidata ao GDF, Samara Mineiro (UP), conversou com os alunos da instituição para mostrar as suas propostas para o Distrito Federal, no início da tarde desta quinta-feira (27/8).

Sobre a educação pública, a candidata ressaltou a falta de valorização dos professores da rede. “No nosso governo, iremos nomear imediatamente todos os professores aprovados no último concurso. Além disso, vamos fazer um concurso para a recomposição de todos os quadros da educação, como professores, orientadores educacionais, monitores e psicólogos”, afirmou.

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Samara também comentou sobre a Universidade do Distrito Federal (UnDF), que teve parte de suas atividades e cursos transferidos para Ceilândia Norte. A candidata disse que a universidade está “abandonada e com medidas arbitrárias às vontades dos estudantes”. Para ela, a participação dos alunos é fundamental.

Mobilidade

Ao Correio, Samara comentou sobre a greve dos metroviários, anunciada na noite desta quarta-feira (26/8). A candidata afirmou que sabia da situação alarmante dos funcionários. “A população sente na veia todos os dias. É metrô pegando fogo, estações sendo fechadas, velocidade do transporte reduzida e superlotação”, pontuou. Entre as medidas propostas por Samara estão a realização de um concurso público para nomear novos servidores.

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Sobre as propostas de expansão do transporte para Ceilândia e Samambaia. Samara avalia que é possível fazer a ampliação, mas que o transporte não estava sendo valorizado antes. “É completamente viável, mas nesse governo que decide colocar dinheiro do povo no Banco Master, eu acho que não vai acontecer. O fortalecimento do metrô não foi priorizado”, pontuou.