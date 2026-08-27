Neoenergia promove blitzes educativas para estudantes do DF

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) encerram no dia 15 de setembro - (crédito: Divulgação: Neoenergia Brasília)

Por Beatriz Ocké—A Neoenergia Brasília promove, ao longo desta semana, blitzes educativas sobre uso consciente de energia elétrica para mais de 400 estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental no Distrito Federal. Além dos ensinamentos, a iniciativa busca incentivar a inscrição dos estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). O prazo de inscrição vai até 15 de setembro.

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Durante a semana, serão realizadas ações no Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI), no Gama; no Centro de Ensino Ebenézer (CENEB), em Ceilândia; no Colégio Militar Tiradentes, no Setor Policial Sul; no Colégio Santo Antônio, na Asa Sul; e no Centro Educacional Sagrada Família, na Asa Norte.

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A programação conta com atividades como palestras, jogos, desafios e dinâmicas para apresentar, de forma leve e dinâmica, conceitos relacionados ao uso consciente dos recursos naturais, por meio de ações voltadas à sustentabilidade e ao funcionamento da matriz energética brasileira. Fontes renováveis de geração, como a solar e a eólica, também serão abordadas durante o programa.

A competição é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). É considerada a maior olimpíada brasileira de eficiência energética.

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A ONEE já alcançou mais de 490 mil estudantes, em aproximadamente 8,5 mil escolas de mais de 1.000 municípios brasileiros. Em 2025, cerca de 348 mil alunos participaram da competição, com o envolvimento de 19 mil professores.

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) podem ser realizadas no site www.onee.org.br.