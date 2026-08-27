Neoenergia promove blitzes educativas para estudantes do DF

Por Beatriz Ocké—A Neoenergia Brasília promove, ao longo desta semana, blitzes educativas sobre uso consciente de energia elétrica para mais de 400 estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental no Distrito Federal. Além dos ensinamentos, a iniciativa busca incentivar a inscrição dos estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). O prazo de inscrição vai até 15 de setembro.
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Durante a semana, serão realizadas ações no Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI), no Gama; no Centro de Ensino Ebenézer (CENEB), em Ceilândia; no Colégio Militar Tiradentes, no Setor Policial Sul; no Colégio Santo Antônio, na Asa Sul; e no Centro Educacional Sagrada Família, na Asa Norte.
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A programação conta com atividades como palestras, jogos, desafios e dinâmicas para apresentar, de forma leve e dinâmica, conceitos relacionados ao uso consciente dos recursos naturais, por meio de ações voltadas à sustentabilidade e ao funcionamento da matriz energética brasileira. Fontes renováveis de geração, como a solar e a eólica, também serão abordadas durante o programa.
A competição é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). É considerada a maior olimpíada brasileira de eficiência energética.
A ONEE já alcançou mais de 490 mil estudantes, em aproximadamente 8,5 mil escolas de mais de 1.000 municípios brasileiros. Em 2025, cerca de 348 mil alunos participaram da competição, com o envolvimento de 19 mil professores.
As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) podem ser realizadas no site www.onee.org.br.
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