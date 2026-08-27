Grávida é mantida em cárcere pelo namorado desde maio

Rafael Sousa Rios tem 37 anos e foi preso pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) - (crédito: Reprodução)

Por Elias Frazão* - Uma mulher grávida de 7 meses foi mantida em cárcere privado pelo namorado durante pouco mais de quatro meses, em Ceilândia, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Após uma denúncia anônima, Rafael Sousa Rios, 37 anos, apontado como o autor do crime, foi preso nessa segunda-feira (24/8) pelos policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

A polícia tomou conhecimento sobre o fato em 17 de agosto. Segundo as investigações, a vítima, de 36 anos, sofria episódios de agressões físicas e era forçada a manter relações sexuais com o suspeito, com quem namorava há nove meses. O homem ainda a proibia de falar com o filho de 13 anos, fruto de outro relacionamento.

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Segundo o delegado-chefe da 24ª DP, Fábio Luz de Farias, Rafael trabalhava em uma granja no quintal da casa da vítima e aproveitava a proximidade para vigiá-la. “O autor chegou a filmar os estupros e usava os vídeos para ameaçar a vítima, dizendo que iria divulgá-los nas redes sociais”, detalhou o delegado.

A vítima tem diagnóstico de diabetes e, devido ao tempo que permaneceu em cárcere, deixou de fazer o acompanhamento médico. Ao ser resgatada do local, retornou ao hospital e os profissionais de saúde constataram que os batimentos cardíacos do bebê estavam acima do normal. A suspeita são as possíveis agressões sofridas na barriga.

Ainda de acordo com o investigador, Rafael não reagiu à prisão e demonstrou frieza diante da situação. No estado do Maranhão, consta uma ocorrência anterior no âmbito da Lei Maria da Penha, ocasião em que o autor agrediu a ex-companheira e a mãe dela.

O acusado pode responder por injúria, ameaça, estupro, lesão corporal e dano qualificado. Ele segue preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda. A identidade da vítima será preservada.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates