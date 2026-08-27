DPDF oferece serviços voltados aos direitos e ao bem-estar das mulheres

Evento chega a 37ª edição com oferta de serviços gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade - (crédito: Divulgação/DPDF)

Por Luiz Francisco*

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove, nesta terça-feira (1/9), a 37ª edição do Dia da Mulher. A iniciativa oferece serviços gratuitos nas áreas de assistência jurídica, proteção às mulheres, saúde e emissão de documentos, além de ações de bem-estar e cultura. O evento ocorre das 8h às 14h, no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte (SCN).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento é voltado à promoção dos direitos das mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção. A proposta buscar oferecer um atendimento humanizado e integral, com acolhimento e acesso a diferentes serviços no espaço.

Nesta edição, a iniciativa contará com massagem, corte de cabelo, rodas de conversas, distribuição de voucher sobre cinema e orientações sobre turismo em Brasília. As participantes terão recursos de acessibilidade, como um intérprete de Libras. Para participar, é necessário levar documentos pessoais e carteira de vacinação.

Serviço

37ª Edição do Dia da Mulher

Quando: Terça-feira (1°/9);



Horário: Das 8h às 14h;

Onde: No Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte (SCN)

Quanto: Gratuito, é necessário levar apenas documentos pessoais e carteira de vacina.