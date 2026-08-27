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Visitantes são presas após tentarem entrar com drogas na Papuda

Segundo a Polícia Penal do Distrito Federal, as substâncias identificadas preliminarmente como ice e skunk foram localizadas com as duas mulheres durante revista com scanner corporal. Produtos poderiam gerar comercialização de cerca de R$ 15 mil

Visitante é flagrada tentando entrar com 76 g de entorpecentes na PDF II - (crédito: Divulgação/PPDF)
Visitante é flagrada tentando entrar com 76 g de entorpecentes na PDF II - (crédito: Divulgação/PPDF)

Por Luiz Francisco*

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Duas visitantes foram presas, nesta quinta-feira (27), após tentarem entrar com drogas na Penitenciária II do Distrito Federal (PDF II). Segundo as autoridades, foram apreendidas 76 gramas de entorpecentes, identificadas como ice e skunk.

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Ação ocorreu após o procedimento de revista para entrada na unidade prisional, onde o scanner corporal apontou um volume suspeito na região das costas da visitante. Na sequência, a mulher entregou, aos policiais penais, um pacote envolvido em fita isolante, onde estavam as substâncias.

A partir das verificações realizadas após a apreensão, uma segunda visitante também foi identificada como possível intermediadora da entrega. De acordo com a Polícia Penal (PPDF), o material apreendido tinha uma estimativa, no comércio ilegal dentro do sistema prisional, de ultrapassar as substâncias poderiam alcançar o valor de cerca de R$ 15 mil.

As duas mulheres foram encaminhadas à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

 

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Por Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 17:34
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