Visitantes são presas após tentarem entrar com drogas na Papuda

Por Luiz Francisco*
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Duas visitantes foram presas, nesta quinta-feira (27), após tentarem entrar com drogas na Penitenciária II do Distrito Federal (PDF II). Segundo as autoridades, foram apreendidas 76 gramas de entorpecentes, identificadas como ice e skunk.
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Ação ocorreu após o procedimento de revista para entrada na unidade prisional, onde o scanner corporal apontou um volume suspeito na região das costas da visitante. Na sequência, a mulher entregou, aos policiais penais, um pacote envolvido em fita isolante, onde estavam as substâncias.
A partir das verificações realizadas após a apreensão, uma segunda visitante também foi identificada como possível intermediadora da entrega. De acordo com a Polícia Penal (PPDF), o material apreendido tinha uma estimativa, no comércio ilegal dentro do sistema prisional, de ultrapassar as substâncias poderiam alcançar o valor de cerca de R$ 15 mil.
As duas mulheres foram encaminhadas à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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