Taxistas estão liberados para circular no corredor exclusivo do BRT Sul

A medida tem caráter experimental e validade de 90 dias - (crédito: Divulgação)

Taxistas estão autorizados a circular pelo corredor exclusivo do BRT Sul. A medida abrange toda a extensão da via nas regiões de Santa Maria, Gama e Epia (Park Way), e tem caráter experimental, com validade de 90 dias. Nesse período, equipes de monitoramento vão avaliar impactos técnicos e operacionais da convivência entre táxis e ônibus.

A medida passou a valer na quarta-feira (26/8) após adiamento para reprogramar equipamentos de fiscalização e realizar procedimentos técnicos de modo a validar o funcionamento adequado dos aparelhos. A autorização teria início no dia 20 de agosto.

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Os motoristas de táxis devem ficar atentos à uma série de regras a serem seguidas a fim de garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários. Confira abaixo todas as normas:

Dias e horários para táxi

Com passageiro: a circulação é liberada em qualquer horário e em todos os dias da semana

Sem passageiros: a circulação é permitida apenas no período noturno/madrugada, das 22h às 5h, em todos os dias da semana.

Proibido parar

O Corredor do BRT Sul deve ser utilizado pelos taxistas exclusivamente como via expressa, sem paradas intermediárias. É proibida qualquer parada ao longo do corredor, seja nos terminais, nas estações ou nos pátios



Proibido embarque e desembarque

Não é permitido embarcar ou desembarcar passageiros ao longo do corredor nem nas estações do BRT Sul.

O embarque e desembarque de passageiros do táxi devem ocorrer obrigatoriamente antes de entrar ou após a saída do corredor exclusivo.

Os taxistas estão proibidos de circular pelas vias internas dos terminais do BRT Sul em Santa Maria, Gama e Park Way.





Velocidade e ultrapassagem

A velocidade máxima no corredor do BRT é de 60 km/h. Ao passar pelas estações, os taxistas deverão reduzir a velocidade do veículo para 30 km/h.

As ultrapassagens só serão permitidas nos trechos das estações (onde há recuo), respeitando o limite rígido de 30 km/h.

Sem obstruir

Os veículos devem trafegar em perfeitas condições de manutenção. Em caso de pane mecânica, quebra ou acidente, o motorista deverá atuar imediatamente para desobstruir a via e liberar o corredor, evitando qualquer prejuízo à operação dos ônibus do BRT.

Fiscalização e penalidades