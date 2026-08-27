Taxistas estão liberados para circular no corredor exclusivo do BRT Sul

Taxistas estão autorizados a circular pelo corredor exclusivo do BRT Sul. A medida abrange toda a extensão da via nas regiões de Santa Maria, Gama e Epia (Park Way), e tem caráter experimental, com validade de 90 dias. Nesse período, equipes de monitoramento vão avaliar impactos técnicos e operacionais da convivência entre táxis e ônibus.
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A medida passou a valer na quarta-feira (26/8) após adiamento para reprogramar equipamentos de fiscalização e realizar procedimentos técnicos de modo a validar o funcionamento adequado dos aparelhos. A autorização teria início no dia 20 de agosto.
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Os motoristas de táxis devem ficar atentos à uma série de regras a serem seguidas a fim de garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários. Confira abaixo todas as normas:
Dias e horários para táxi
- Com passageiro: a circulação é liberada em qualquer horário e em todos os dias da semana
- Sem passageiros: a circulação é permitida apenas no período noturno/madrugada, das 22h às 5h, em todos os dias da semana.
Proibido parar
- O Corredor do BRT Sul deve ser utilizado pelos taxistas exclusivamente como via expressa, sem paradas intermediárias. É proibida qualquer parada ao longo do corredor, seja nos terminais, nas estações ou nos pátios
Proibido embarque e desembarque
- Não é permitido embarcar ou desembarcar passageiros ao longo do corredor nem nas estações do BRT Sul.
- O embarque e desembarque de passageiros do táxi devem ocorrer obrigatoriamente antes de entrar ou após a saída do corredor exclusivo.
- Os taxistas estão proibidos de circular pelas vias internas dos terminais do BRT Sul em Santa Maria, Gama e Park Way.
Velocidade e ultrapassagem
- A velocidade máxima no corredor do BRT é de 60 km/h. Ao passar pelas estações, os taxistas deverão reduzir a velocidade do veículo para 30 km/h.
- As ultrapassagens só serão permitidas nos trechos das estações (onde há recuo), respeitando o limite rígido de 30 km/h.
Sem obstruir
- Os veículos devem trafegar em perfeitas condições de manutenção. Em caso de pane mecânica, quebra ou acidente, o motorista deverá atuar imediatamente para desobstruir a via e liberar o corredor, evitando qualquer prejuízo à operação dos ônibus do BRT.
Fiscalização e penalidades
- Os motoristas de táxi que descumprirem as orientações e regras estabelecidas estarão sujeitos a penalidades, que incluem a suspensão da autorização para trafegar na via exclusiva.
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