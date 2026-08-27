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Falha no metrô causa tumulto e paralisação na estação Central

Serviços foram normalizados antes das 20h desta quinta-feira (27/8). O problema, segundo a companhia, ocorreu na porta de um dos trens

Falha causou tumulto na estação Central - (crédito: Gabriel Pinheiro/Divulgação)
Falha causou tumulto na estação Central - (crédito: Gabriel Pinheiro/Divulgação)

Uma falha na sinalização das portas de um dos trens do metrô causou tumulto e interrupção temporária dos serviços na estação Central. O episódio ocorreu na noite desta quinta-feira (27/8). 

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Vídeos cedidos ao Correio mostram o aglomerado de passageiros na estação. Oficialmente, a Companhia Metropolitana do DF informou que um dos trens apresentou uma falha na sinalização das portas e, para a segurança dos usuários, foi evacuado, recolhido e será avaliado pela manutenção. Os serviços, no entanto, estão normalizados, segundo a companhia.

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Este é o segundo episódio só nesta semana. Na segunda-feira (24/8), as estações localizadas entre a Central e a Asa Sul foram fechadas temporariamente por problemas técnicos. A paralisação ocorreu por uma pane na sinalização do sistema que orienta e autoriza o movimento dos trens após uma descarga elétrica. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/08/2026 20:08
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