Falha no metrô causa tumulto e paralisação na estação Central

Uma falha na sinalização das portas de um dos trens do metrô causou tumulto e interrupção temporária dos serviços na estação Central. O episódio ocorreu na noite desta quinta-feira (27/8).

Vídeos cedidos ao Correio mostram o aglomerado de passageiros na estação. Oficialmente, a Companhia Metropolitana do DF informou que um dos trens apresentou uma falha na sinalização das portas e, para a segurança dos usuários, foi evacuado, recolhido e será avaliado pela manutenção. Os serviços, no entanto, estão normalizados, segundo a companhia.

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Este é o segundo episódio só nesta semana. Na segunda-feira (24/8), as estações localizadas entre a Central e a Asa Sul foram fechadas temporariamente por problemas técnicos. A paralisação ocorreu por uma pane na sinalização do sistema que orienta e autoriza o movimento dos trens após uma descarga elétrica.