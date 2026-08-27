Marinha e Stock Car selam parceria inédita para prova em setembro na capital

Pilotos da Stock Car Pro Series na pista em Brasília, palco da etapa que marcou a inédita parceria com a Marinha do Brasil - (crédito: @magnustorquato)

A Marinha do Brasil e a Bradesco Stock Car Pro Series anunciaram uma parceria inédita no país. A união junta duas instituições que compartilham atributos como precisão, disciplina, tecnologia, preparação e trabalho em equipe.

A primeira ação conjunta ocorrerá durante a nona etapa da Stock Car, em 27 de setembro. A competição será a primeira corrida no estilo endurance da história da categoria, com três horas de duração, e será disputada em Brasília.

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A programação no autódromo contará com atividades e conteúdos institucionais da Marinha. A iniciativa visa ampliar a experiência do público presente e também de quem acompanha a corrida pela televisão e plataformas digitais.

Além da presença no evento, o acordo prevê a divulgação de materiais da Marinha do Brasil nos canais oficiais da Stock Car. O objetivo é ampliar a visibilidade das atividades desenvolvidas pela Força Naval e criar novas oportunidades de contato com os fãs da categoria.

Lincoln Oliveira, CEO do Grupo Veloci, detentor da Stock Car, afirma que a parceria fortalece a reputação da competição. “Ao associar sua imagem à Marinha do Brasil, uma de nossas instituições de maior credibilidade e respeito, a Stock Car fortalece sua própria reputação institucional”, declarou.

Para o vice-almirante Vagner Belarmino de Oliveira, Diretor do Centro de Comunicação Estratégica da Marinha, a parceria amplia o diálogo com a sociedade. Ele destaca que a competição de grande alcance nacional é uma oportunidade de compartilhar informações sobre a atuação da Marinha em diversas regiões do país.

Fora do Brasil

O envolvimento de forças armadas com o automobilismo tem precedentes internacionais. Nos Estados Unidos, a Força Aérea e o Exército patrocinam carros de corrida. Em 1991, uma equipe foi formada para as 500 Milhas de Daytona com cores que remetiam ao esforço das forças nacionais na Operação Tempestade no Deserto.

O Exército Australiano também utiliza o esporte a motor, especialmente na categoria Supercars, para se relacionar com a nação. Com um foco técnico, o Exército Britânico firmou uma parceria em 2002 para estudar as técnicas de pit stop da Fórmula 1.

A consultoria buscou agilizar e tornar mais seguras as paradas para reabastecimento dos helicópteros Apache AH1. Isso resultou em melhorias no posicionamento de técnicos e ferramentas, aprimoramento de sinais visuais e mudanças nos dispositivos de acoplamento das aeronaves, modificações que foram incorporadas ao manual de procedimentos da força a partir de 2003.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.