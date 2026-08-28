Candidatos ao Senado do DF apostam em histórias pessoais na TV

O horário eleitoral gratuito começou nesta sexta-feira (28/8), conforme determinação da Justiça Eleitoral. No Distrito Federal (DF) os candidatos ao Senado apostaram em uma linguagem narrativa que busca gerar identificação com o eleitor. O foco não foi somente a trajetória política, mas a história de vida de cada um e o relacionamento com a capital do país.

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Michelle Bolsonaro e Bia Kicis

As representantes do Partido Liberal (PL) na disputa pelo Senado, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, se apresentaram em sequência durante a propaganda. A primeira foi a ex-primeira-dama, que disputa a corrida eleitoral pela primeira vez.

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Michelle abriu sua propaganda narrando seu primeiro momento marcante enquanto primeira-dama do Brasil, quando fez um discurso em libras durante a posse do marido, Jair Bolsonaro, em 2019. “Eu queria homenagear meus amigos e falar para eles: ‘No governo do meu marido vocês serão respeitados’”, conta Michelle. A imagem de Jair Bolsonaro apareceu somente em fotos ao lado de Michelle, quando a ex-primeira-dama destaca que a decisão de disputar uma cadeira no Congresso foi uma missão passada a ela pelo ex-presidente.

Bia Kicis se apresentou ao eleitor focando em sua trajetória política. Enquanto a propaganda mostra imagens da candidata se arrumando, a presidente do PL-DF destaca suas passagens pela procuradoria do DF, pela Câmara dos Deputados e por sua atuação enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após uma breve narração, o jingle de Bia Kicis assumiu o tempo restante de propaganda eleitoral.

Erika Kokay e Leila Barros

Diferente da estratégia da chapa do PL para a propaganda eleitoral, que uniu as duas candidatas, as candidatas Erika Kokay (PT-DF) e Leila Barros (PDT-DF) se apresentaram separadamente. Erika também focou em contar sua caminhada política, destacando projetos que aprovou em mais de 20 anos como deputada, como os projetos que determinaram o tratamento para fibromialgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a lei que prevê o atendimento especializado para crianças com necessidades especiais. “Eu sou Erika Kokay e faço política desse jeito. Se a mudança não vem, eu teimo até vir”, diz a candidata.

Leila Barros, candidata a reeleição, optou por iniciar contando um pouco de sua carreira no esporte, destacando sua perseverança, que afirma ter levado consigo ao Congresso Nacional. “Filha desta terra, eu voltei para dar a chance que recebi em oportunidade para mais gente”, diz a senadora.

O candidato ao Senado pelo Avante, Marley, abriu as propagandas com poucos segundos de tela. Com um formato direto, gravado em estúdio e falando diretamente com a câmera, Marley destaca seu slogan “coragem para fazer e atitude para representar”.

O pastor Ronaldo Fonseca (PSD-DF) contou sua história na fé e na política, destacando sua passagem na Câmara dos Deputados: “Com fé em Deus e disposição eu sigo essa caminhada”, afirma o candidato. Os dois candidatos se apoiaram na imagem e no apoio do candidato ao governo do DF José Roberto Arruda para emplacar suas campanhas.