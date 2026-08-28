Fábio Felix quer dar continuidade ao trabalho em escala nacional

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) afirmou que pretende ocupar, na Câmara dos Deputados, o espaço historicamente associado à esquerda do Distrito Federal, hoje representada pela deputada Erika Kokay (PT), que disputa uma vaga no Senado. Candidato a deputado federal nas eleições deste ano, Felix participou do podcast do Correio Braziliense e destacou a trajetória de quase oito anos na Câmara Legislativa como principal credencial para a disputa.

"Temos uma grande e valorosa referência, que é a deputada Erika Kokay, que é candidata ao Senado. É uma cadeira que sempre foi de esquerda, consistente e combativa", afirmou. Para o distrital, a candidatura representa uma oportunidade de dar continuidade a essa representação no Congresso Nacional.

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Felix reconheceu que a disputa por uma das oito vagas destinadas ao Distrito Federal na Câmara dos Deputados será difícil, mas afirmou estar animado com a campanha. Segundo ele, o desempenho obtido nas últimas eleições e o trabalho realizado na CLDF dá base para a disputa.

"É uma corrida dura, mas eu estou muito animado. Acho que o resultado das últimas eleições e o trabalho que temos desenvolvido na Câmara Legislativa nesses últimos quase oito anos de dedicação, de mandato parlamentar nos credencia para enfrentar os desafios do Congresso Nacional", declarou.

O deputado também defendeu a importância de aumentar a atenção da população para a escolha dos representantes do DF no Congresso. Para Felix, o número reduzido de parlamentares torna ainda mais relevante a atuação de cada deputado federal e senador na defesa dos interesses do Distrito Federal e na discussão de temas nacionais.

"O DF só tem oito representantes no Congresso Nacional. Precisamos mostrar para a população que essa representação tem valor. Que é importante estar representado, seja para defender o Congresso Nacional, seja para ter relevância na discussão das grandes matérias nacionais", afirmou.

Mandato

Ao ser questionado sobre o legado que pretende deixar após quase oito anos na Câmara Legislativa, Felix destacou a atuação durante a pandemia de covid-19 como uma das principais marcas de seus mandatos. O parlamentar lembrou as fiscalizações realizadas em hospitais públicos e as denúncias sobre as condições enfrentadas por pacientes e profissionais de saúde.

"A pandemia foi uma tragédia para o mundo inteiro. Conseguimos aqui fiscalizar todos os hospitais que atendiam pacientes com covid-19, durante a pandemia. Eu visitei todos os hospitais", afirmou. Segundo o distrital, a atuação durante a crise sanitária buscou expor problemas de infraestrutura e a falta de equipamentos e medicamentos.

O deputado também fez críticas à atuação da própria Câmara Legislativa. Na avaliação dele, a Casa, em determinados momentos, deixa de exercer uma postura independente diante do Executivo. "A Câmara Legislativa, por vezes, é apática. Atende aos interesses de qualquer governador, onde os membros não fazem reflexão crítica sobre as matérias", criticou.

Em contraponto, Felix afirmou ter orgulho de manter uma postura de oposição e de não ter alterado sua posição política ao longo dos quase oito anos de mandato. "Tenho muito orgulho de não ter mudado de lado, de ter enfrentado grandes interesses, ter denunciado pessoas que mereciam ser denunciadas, não ter nenhuma indicação de cargo comissionado no governo", declarou.

Felix também apontou como parte do legado de seu mandato a presença de um parlamentar assumidamente LGBT na Câmara Legislativa. Ele afirmou que a representatividade política é necessária para garantir que pautas relacionadas aos direitos da população LGBT estejam presentes nos espaços de poder.

"Tem uma inovação também no meu mandato que é ser LGBT assumido. Assumir com a bandeira LGBT na mão. Mostrar que representatividade importa e que os nossos valores e direitos têm que ser defendidos também na política. Tenho muito orgulho disso."