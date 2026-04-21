Fábio Félix participa da Maratona Brasília e lança pré-candidatura à Câmara

O deputado distrital Fábio Félix (PSol) participou da Maratona Brasília 2026 nesta terça-feira (24). Fábio é autor da lei que incluiu a competição no calendário oficial de Brasília e aproveitou para lançar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados durante o percurso.

“Tenho muito orgulho de ter ajudado a consolidar essa corrida. Foi uma prova com gostinho especial”, disse. "Aproveitei para lançar o programa da minha pré-candidatura a deputado federal. Levantei algumas faixas ao longo do caminho, defendendo 'Tarifa Zero' no Brasil todo e fim da escala 6x1", disse o parlamentar.

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Fábio Felix levanta bandeira LGBTQIAPN+ na Maratona Brasília (foto: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Quanto a competir no aniversário da capital, Félix disse que a data deixou um tempero diferente. "Comemorar o aniversário de Brasília desse jeito tem um sabor diferente. 66 anos de Brasília e foi maravilhoso!", comemorou.

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Estreia nos 21km e pautas sociais

Essa foi a primeira vez que Fábio Félix concluiu uma meia-maratona (21km). Ele também aproveitou o evento para defender pautas sociais.

Félix contou que chegou ainda de madrugada para a largada e completou 21 quilômetros — distância inédita em sua trajetória como corredor. “Cheguei cedinho, 5h20 da manhã, e corri minha primeira meia-maratona. Já tinha corrido 19 km, mas nunca 21. Foi um recorde pessoal, fiquei muito feliz”, destacou.

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Durante o percurso, o deputado também levou mensagens políticas. Segundo ele, a corrida foi uma oportunidade de dialogar com a população sobre propostas que pretende defender. “Corri com placas falando de tarifa zero, ônibus gratuito, combate ao feminicídio, o fim da escala 6x1 e a defesa do SUS. Foi muito legal poder unir esporte e debate público”, explicou.

Fábio Félix ainda relembrou a infância como ponto de partida para o vínculo com a corrida. “Quando eu era criança, minha mãe me levou para a Marotinha no Mané Garrincha. Lembro da emoção. E agora, adulto, voltei a me apaixonar pela corrida há pouco mais de um ano, com treinos mais sistemáticos”, contou.

Ao cruzar a linha de chegada, o deputado levantou uma bandeira LGBT+ e comentou sobre a recepção do público. Apesar de relatar episódios isolados de preconceito, ele ressaltou o apoio da maioria. “Sempre acontece alguma gracinha ruim, infelizmente, mas a maior parte das pessoas apoiando mostra que há espaço para a diversidade na nossa sociedade”, afirmou.

Para ele, o aniversário de Brasília também é um momento de reflexão sobre os desafios da cidade. “Brasília precisa de igualdade. Apesar de ter a maior renda per capita do Brasil, é também uma das unidades da federação mais desiguais. A gente precisa de um choque de igualdade, com políticas públicas de verdade”, defendeu.

Maratona Brasília

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/4) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.



