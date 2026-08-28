Gêmeos são presos por tráfico em distribuidora no Recanto das Emas

Os irmãos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - (crédito: Divulgação/PCDF)

Irmãos gêmeos de 21 anos foram presos por suspeita de comandar um ponto de venda de drogas que operava no interior de uma distribuidora de bebidas na Quadra 404, no Recanto das Emas. Segundo as investigações, a dupla usava o estabelecimento para comercializar entorpecentes de forma e chegou a esconder porções de skunk dentro de maços de cigarros de palha.

Os suspeitos foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (26/8). A prisão ocorreu após policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), monitorarem o comércio. Os investigadores observaram uma intensa movimentação de pessoas que chegavam a pé, de bicicleta e de carro. De acordo com a PCDF, as negociações aconteciam no balcão, com pagamentos em dinheiro e também por meio de maquininhas de cartão.

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No dia da prisão, os policiais flagraram um jovem no momento em que comprava uma porção de skunk de um dos irmãos. A droga estava escondida dentro de um maço de cigarros de palha e foi vendida por R$ 20. Abordado nas proximidades, o comprador confessou a compra e afirmou que havia comprado entorpecentes no local anteriormente.

Após a confirmação da venda, os policiais entraram na distribuidora e prenderam os dois irmãos. Durante as buscas, foram encontradas 13 porções de skunk, oito porções de cocaína em pó e duas porções de haxixe, além de R$ 2.122 em dinheiro.

Os investigadores também apreendeu duas máquinas de cartão, dois celulares, duas câmeras de segurança, um modem de internet, uma tesoura com resquícios de drogas, documentos comerciais vinculados ao endereço e uma motocicleta.

Os irmãos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Eles foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP/PCDF) e permanecem à disposição da Justiça.