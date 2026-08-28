Detran-DF libera faixa reversa na Ponte JK após derramamento de óleo

vazamento ocorreu em um trator de uma empresa que realizava serviços de manutenção na ponte - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) implantou uma faixa reversa na Ponte JK, para amenizar os impactos no trânsito após o vazamento de óleo, nesta sexta-feira (28/8). Com a mudança, todas as faixas no sentido Lago Sul foram bloqueadas, enquanto todas as faixas no sentido Plano Piloto estão liberadas.

A medida foi adotada após a interdição de três faixas e alterações no trânsito. O vazamento ocorreu em um trator de uma empresa que realizava serviços de manutenção na ponte. Como medida de segurança para os condutores, duas faixas no sentido Plano Piloto e uma faixa de rolamento no sentido Lago Sul foram interditadas.

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A empresa responsável pela máquina aguarda a chegada de um guincho específico para realizar a retirada do veículo da via.

As equipes do Detran-DF acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os militares realizaram a aplicação de terra sobre o óleo derramado, com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes e tornar o local mais seguro para os motoristas.

Rotas alternativas

Ponte Honestino Guimarães: descer a Ponte JK, fazer o retorno e acessar a Ponte Honestino Guimarães.

descer a Ponte JK, fazer o retorno e acessar a Ponte Honestino Guimarães. BR-040: para quem vem pelo Jardim Botânico, seguir pela BR-040.

para quem vem pelo Jardim Botânico, seguir pela BR-040. Ponte das Garças: seguir pelo Lago Sul e acessar a Ponte das Garças.

seguir pelo Lago Sul e acessar a Ponte das Garças. Para quem vem pelo Paranoá: seguir pelo Lago Norte.