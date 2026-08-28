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ACIDENTE

Homem morre após ser atropelado na EPNB

Vítima foi encontrada sem vida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF); área foi preservada até a chegada dos órgãos responsáveis pelos procedimentos

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência nesta terça-feira (7/7), empenhando três viaturas e uma aeronave de resgate - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência nesta terça-feira (7/7), empenhando três viaturas e uma aeronave de resgate - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem morreu após ser atropelado na madrugada desta sexta-feira (28/8), próximo ao viaduto de Samambaia, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 2h50 para atender à ocorrência.

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No local, os militares identificaram a vítima do sexo masculino, que não apresentava sinais vitais. Diante da situação, os bombeiros preservaram a área até a chegada dos órgãos competentes, responsáveis pelos procedimentos necessários.

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As circunstâncias do atropelamento não foram informadas pela corporação.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 28/08/2026 09:11
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