Homem morre após ser atropelado na EPNB

Um homem morreu após ser atropelado na madrugada desta sexta-feira (28/8), próximo ao viaduto de Samambaia, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 2h50 para atender à ocorrência.
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No local, os militares identificaram a vítima do sexo masculino, que não apresentava sinais vitais. Diante da situação, os bombeiros preservaram a área até a chegada dos órgãos competentes, responsáveis pelos procedimentos necessários.
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As circunstâncias do atropelamento não foram informadas pela corporação.
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Por Davi Cruz*
postado em 28/08/2026 09:11