Paula Belmonte defende convocação de professores aprovados no DF

candidata ao governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) defendeu, nesta sexta-feira (28/8), a convocação de professores aprovados em concurso público que aguardam nomeação e criticou a dependência da rede pública de ensino de profissionais temporários. Em reunião com candidatos aprovados no último concurso, a deputada afirmou que, em algumas escolas, a maior parte do quadro é formada por contratos temporários, o que, segundo ela, prejudica a continuidade do trabalho pedagógico e o vínculo entre professores e alunos.

“Hoje nós temos um estudo que mostra que temos mais de 50% de professores temporários. Graças a Deus nós temos esses professores, porque as crianças estão sendo atendidas, mas ainda falta muito profissional”, afirmou. Na visão da candidata, a situação afeta especialmente o acompanhamento dos estudantes. “Toda criança, e hoje nós temos várias crianças atípicas, neurodivergentes ou não, gosta do vínculo. O vínculo numa escola é fundamental”, disse.

A candidata criticou o fato de professores temporários, em muitos casos, iniciarem as atividades apenas no começo do ano letivo, sem participar do planejamento realizado previamente pela equipe escolar. “Eles começam exatamente no primeiro dia de aula. No dia letivo, eles estão entrando na sala de aula e perdem uma janela fundamental, que é o planejamento do ano”, declarou. Paula afirmou que discute com a Secretaria de Educação uma mudança nesse modelo para que os temporários possam participar do planejamento antes do início das aulas.

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Belmonte disse que, caso eleita, pretende ampliar investimentos na estrutura das escolas e aumentar a oferta de educação em tempo integral. Ela defendeu que as unidades ofereçam, além do conteúdo regular, atividades de empreendedorismo, robótica, tecnologia, música e idiomas. “Não é só o tempo de ficar na escola, mas profissionalizante”, afirmou.

Paula propôs ampliar a oferta de escolas próximas às residências dos estudantes e criticou situações em que crianças precisam percorrer longas distâncias para estudar. A candidata afirmou ainda que pretende estruturar escolas para funcionar em três turnos, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. “Hoje nós temos muitos adultos ainda analfabetizados aqui em Brasília. Então a escola perto de casa faz com que um adulto que trabalhe durante o dia possa cursar uma aula, um EJA à noite perto da sua casa”, afirmou.

A candidata ressaltou que educação deve ocupar posição central em um eventual governo. “A educação, eu vejo que é um eixo do coração do nosso mandato e que nós vamos transformar essa escola pública tão sonhada e tão responsável como referência de escola pública do Distrito Federal”, declarou.