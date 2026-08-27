Paula Belmonte prega responsabilidade fiscal e propõe gestão de pessoal no GDF

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Paula Belmonte (PSDB) defendeu, nesta terça-feira (27/8), a responsabilidade fiscal como pilar para a valorização do funcionalismo público e a melhoria da saúde, educação e segurança, citando um déficit superior a R$ 5 bilhões nas contas do DF, segundo a Secretaria de Economia.
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Durante o debate, a postulante adotou uma postura de rigor com o orçamento, recusando-se a assumir compromissos financeiros sem respaldo prévio das contas públicas e garantindo que o diálogo com a categoria ocorrerá de forma transparente.
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"Eu não vou fazer promessa eleitoreira aqui. Não vou falar que eu vou subir e aumentar a qualquer servidor quando a gente não ver os números dos déficits que estão acontecendo no Distrito Federal", afirmou a candidata.
Paula enfatizou que a solução para as filas de cirurgias que duram anos e o "caos" na prestação de serviços básicos não passa apenas por obras de infraestrutura, mas principalmente pela contratação e alocação de profissionais nas áreas essenciais.
"Nós estamos precisando é de gente, de recursos humanos na segurança pública, na saúde e na educação, porque, dessa forma, nós vamos tirar Brasília desse caos", destacou.
No detalhamento de suas propostas, Belmonte ressaltou que a valorização do funcionalismo é indispensável, afirmando que a garantia da dignidade humana é o que justifica a própria existência e o funcionamento do Estado.
A candidata explicou ainda que pretende manter uma mesa permanente de negociação com os servidores, buscando construir soluções conjuntas e pautadas na realidade financeira do DF, sem criar falsas expectativas.
Além das diretrizes fiscais e de gestão de pessoal, a postulante destacou sua posição como a única mulher no debate, prometendo promover uma reforma na representatividade do Executivo local por meio da equiparação de gênero no comando de secretarias e em cargos de liderança.
Paula reforçou seu conhecimento prático ao citar vistorias realizadas em UPAs e hospitais da rede pública, encerrando sua participação com o compromisso de gerir Brasília com verdade técnica para tirar a capital do atual cenário de retrocesso nos indicadores sociais.
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