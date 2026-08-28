Distrito Federal supera a marca de 3 milhões de habitantes, aponta IBGE

O intenso fluxo de passageiros em Brasília reflete o crescimento populacional da capital federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal alcançou a marca de 3.009.996 habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População divulgadas pelo IBGE nesta sexta-feira (28/8). O número representa um crescimento de 0,44% em relação ao ano passado.

Com o resultado, Brasília se firma como a terceira capital mais populosa do país. O levantamento, que considera todos os 5.571 municípios brasileiros, aponta São Paulo e Rio de Janeiro nas primeiras posições, seguidas por Brasília, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte.

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No ranking de crescimento entre 2025 e 2026, a capital federal ocupa a décima primeira posição. Boa Vista registrou a maior alta, com 3,19%. O estudo também mostrou que algumas capitais tiveram redução populacional, como Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%).

A Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno possui a quarta maior população do país, com 4.805.133 habitantes. Fica atrás das regiões metropolitanas de São Paulo (21.587.756), Rio de Janeiro (12.938.496) e Belo Horizonte (6.042.467).

Entre 2025 e 2026, a população da RIDE do DF e Entorno cresceu 0,75%. Diferente das regiões metropolitanas, as RIDEs reúnem municípios de diferentes estados. A do DF inclui 29 municípios de Goiás, quatro de Minas Gerais, além de Brasília.

Mais sobre a pesquisa

As estimativas populacionais foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos dados dos Censos Demográficos de 2010 e 2022. A data de referência é 1º de julho de 2026.

Os números são insumos para o planejamento de políticas públicas e para a distribuição de recursos federais. O Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza os dados no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022.