Cappelli rebate críticas em propaganda na TV: "Estou em Brasília há 23 anos"

RIcardo Cappelli é candidato ao GDF pelo PSB e tem 25 segundos na propaganda de rádio e TV - (crédito: Divulgação)

Em sua estreia na propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (28/8), o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSB, Ricardo Cappelli, aproveitou seus 25 segundos de tempo para rebater críticas que tem recebido por não ser de Brasília.

"Está todo mundo de saco cheio dessa política. Eu também. Me chamam de forasteiro. Sou sim, sou de fora dessa panelinha chupa-cabra que há anos vem quebrando o DF. Mas o Distrito Federal real eu conheço. Estou aqui há 23 anos. Dormi nas regiões administrativas e dirigi aplicativo para conhecer a realidade. Alguém precisa ter coragem. Vem comigo!", disse o candidato, sem citar a palavra voto ou o próprio número.

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A imagem de Cappelli fazendo a fala foi coberta por imagens dele andando de ônibus, andando pela cidade e dirigindo Uber.

Há uma semana, o candidato voltou a percorrer as regiões administrativas do DF como motorista de aplicativo para ouvir as demandas de trabalhadores e passageiros. O Correio foi como passageiro em uma das viagens e ouviu o candidato afirmar que a experiência tem permitido conhecer de perto problemas enfrentados pela categoria, que, segundo sua estimativa, reúne pelo menos 40 mil pessoas no Distrito Federal. “Eles são muito explorados”, disse, na ocasião. Ele também defendeu a criação de um aplicativo próprio do DF, administrado por uma cooperativa de motoristas, com apoio do governo na divulgação da plataforma.