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ELEIÇÕES 2026

Mesmo com tempo garantido, programa de Paula Belmonte não vai ao ar

Candidata ao GDF contava com 27 segundos no primeiro bloco da propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (28/8). Assessoria informou que busca esclarecimentos com as emissoras

Programa de Paula Belmonte não foi transmitido no horário eleitoral - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Programa de Paula Belmonte não foi transmitido no horário eleitoral - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o Governo do Distrito Federal (GDF), nesta sexta-feira (28/8), foi marcado por um imprevisto na transmissão. Apesar de ter direito a tempo na grade definida pela Justiça Eleitoral, o programa da candidata Paula Belmonte (PSDB) não foi veiculado no bloco reservado aos concorrentes ao Palácio do Buriti. Pelo sorteio de ordem e pela divisão de tempo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), a postulante contava com 27 segundos, previstos para ir ao ar imediatamente antes da apresentação de Celina Leão (PP).

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A assessoria da candidata informou que busca esclarecimentos com as emissoras. "Estamos apurando as circunstâncias que levaram à não veiculação do programa no horário eleitoral desta sexta-feira (28/8). Já estamos em contato com os responsáveis pela transmissão para identificar o que ocorreu e adotar as providências necessárias. Assim que tivermos uma posição conclusiva, prestaremos todos os esclarecimentos", declarou a equipe de Paula Belmonte em nota.

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A ausência ocorreu logo na estreia do horário em rede para as candidaturas locais, que reserva nove minutos divididos às segundas, quartas e sextas-feiras. Os critérios de distribuição do tempo e a sequência de exibição foram homologados em audiência pública do TRE-DF no último dia 21 de agosto, considerando a representatividade das legendas na Câmara dos Deputados, conforme prevê a legislação eleitoral.

Na ordem estabelecida para o primeiro dia de transmissões, a coligação de José Roberto Arruda (PSD) abriu a exibição, seguida por Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Celina Leão (PP), cabendo a Leandro Grass (PT) o encerramento do bloco. A legislação eleitoral estipula que fatias inferiores a 30 segundos — caso das candidaturas de Belmonte e Cappelli — sigam regras específicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o acúmulo e compensação de frações ao longo da programação.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 28/08/2026 14:35
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