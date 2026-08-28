Mesmo com tempo garantido, programa de Paula Belmonte não vai ao ar

O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o Governo do Distrito Federal (GDF), nesta sexta-feira (28/8), foi marcado por um imprevisto na transmissão. Apesar de ter direito a tempo na grade definida pela Justiça Eleitoral, o programa da candidata Paula Belmonte (PSDB) não foi veiculado no bloco reservado aos concorrentes ao Palácio do Buriti. Pelo sorteio de ordem e pela divisão de tempo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), a postulante contava com 27 segundos, previstos para ir ao ar imediatamente antes da apresentação de Celina Leão (PP).

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A assessoria da candidata informou que busca esclarecimentos com as emissoras. "Estamos apurando as circunstâncias que levaram à não veiculação do programa no horário eleitoral desta sexta-feira (28/8). Já estamos em contato com os responsáveis pela transmissão para identificar o que ocorreu e adotar as providências necessárias. Assim que tivermos uma posição conclusiva, prestaremos todos os esclarecimentos", declarou a equipe de Paula Belmonte em nota.

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A ausência ocorreu logo na estreia do horário em rede para as candidaturas locais, que reserva nove minutos divididos às segundas, quartas e sextas-feiras. Os critérios de distribuição do tempo e a sequência de exibição foram homologados em audiência pública do TRE-DF no último dia 21 de agosto, considerando a representatividade das legendas na Câmara dos Deputados, conforme prevê a legislação eleitoral.

Na ordem estabelecida para o primeiro dia de transmissões, a coligação de José Roberto Arruda (PSD) abriu a exibição, seguida por Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Celina Leão (PP), cabendo a Leandro Grass (PT) o encerramento do bloco. A legislação eleitoral estipula que fatias inferiores a 30 segundos — caso das candidaturas de Belmonte e Cappelli — sigam regras específicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o acúmulo e compensação de frações ao longo da programação.