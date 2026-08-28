Saiba a previsão do tempo em Brasília neste fim de semana

Brasília terá um fim de semana de calor, céu com poucas nuvens e baixa umidade do ar, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima pode chegar a 33°C neste sábado (29/8), enquanto a umidade relativa do ar pode cair para 20% durante o dia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante manhã, tarde e noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens, a previsão para o sábado indica mínima de 19°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 55%, com os menores índices registrados durante o período mais quente do dia. O cenário exige atenção, principalmente nas horas de maior calor, devido ao tempo seco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No domingo (30), a temperatura fica um pouco mais amena, mas o calor continua. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 32°C. O céu permanece com poucas nuvens, enquanto a umidade varia entre 25% e 60%.
A previsão do Inmet para o Centro-Oeste aponta forte elevação das temperaturas e tempo estável em grande parte da região. No Distrito Federal, a expectativa é de sol e poucas nuvens nos próximos dias, sem previsão de chuva.
Além do calor, o tempo seco será um dos principais destaques. O Inmet mantém aviso de perigo potencial para baixa umidade do ar durante as tardes de sábado e domingo para o Centro-Oeste.
A combinação de temperaturas elevadas e umidade baixa deve marcar o último fim de semana de agosto na capital federal. A tendência é que o calor continue nos próximos dias, enquanto outras áreas do país enfrentam condições diferentes, como tempestades e possibilidade de granizo na região Sul.
*Estagiária sob supervisão Rafaela Soares
Saiba Mais