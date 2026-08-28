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"Trocaremos 2.500 professores temporários por concursados", diz governadora

Durante o podcast Café com Política da TV Sindireta, a governadora também afirmou que abrirá edital para a realização de um novo concurso para a educação ainda esse mês

Durante a entrevista, a governadora destacou a efetivação de professores - (crédito: Reprodução/TVSindireta- Youtube)
Durante a entrevista, a governadora destacou a efetivação de professores - (crédito: Reprodução/TVSindireta- Youtube)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que, na próxima semana “quase 2.500 professores temporários serão trocados por concursados”. O anúncio foi feito durante o podcast Café com Política da TV Sindireta —, na manhã desta sexta-feira (28/8). 

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Celina afirmou que não há aumento de despesa, uma vez que os professores temporários estão fazendo a função dos efetivos. “Estamos virando essa chave. Esse mês ainda iremos abrir a banca para concurso público (para a educação). Nossa gestão terá menos de 50% de professores temporários, o que ainda é muito alto, mas temos o compromisso de ter 100% dos servidores efetivos”, disse. 

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A governadora explicou que não é possível chamar todos os três mil professores do cadastro reserva porque “não há vagas para alguns”. “Em algumas especialidades, o quadro está completo. Por isso, não dá para convocar todos”, pontuou. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 28/08/2026 18:48
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