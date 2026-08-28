Na TV, Celina aposta em divulgação de ações à frente do GDF

A propaganda eleitoral gratuita começou nesta sexta-feira (28/8) na televisão e a atual governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) foi a candidata com mais tempo. Ela foi a terceira postulante ao Palácio do Buriti a aparecer na propaganda. Com 5 minutos e 11 segundos, Celina usou o espaço para divulgar ações dela à frente do Governo do DF (GDF) e falar sobre promessas para o futuro.

Durante a propaganda de Celina, ela deu espaço ao presidente da Novacap, Fernando Leite, que falou sobre a atuação da governadora, e a uma cidadã que teve uma cirurgia realizada no sistema público de saúde do DF após o cancelamento das festividades do aniversário de Brasília e a destinação da verba à saúde.

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"O povo gosta de falar assim: Celina, não vai ali não que o povo vai reclamar. Eu falo: aí que eu vou mesmo, deixa eu ouvir o que ela tem para falar. Todo mundo tem algo para falar, daí a gente tem que ouvir para mudar e para melhorar", diz Celina em cima de um palanque. Estas são as primeiras imagens da propaganda eleitoral da candidata.

Na sequência, imagens da atuação de Celina como governadora percorrendo o DF e dando entrevistas são narradas por um locutor que a chama de 'Leoa', o codinome que a candidata tem usado durante a campanha, uma alusão ao sobrenome 'Leão'. Um resumo dos quatro meses à frente do governo traz a própria Celina lembrando de quando cancelou o aniversário de Brasília e destinou R$ 25 milhões para a saúde. Além disso, um narrador anuncia a contratação de 22 mil cirurgias e 200 mil consultas na rede privada por parte do governo.

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Arlinda Souza, moradora do Riacho Fundo II, aparece em seguida falando sobre as cirurgias de catarata e glaucoma, que fez pela rede pública. "Eu já amanhecia chorando, achando que não ia enxergar mais. Estava há oito anos na fila, não tinha mais esperança de ser chamada", relembra. "O que ela já fez e o que está fazendo é maravilhoso demais. Eu nasci de novo (após as cirurgias)", completa.

Fernando Leite, presidente da Novacap, aparece na sequência falando que Celina é a grande herdeira de Roriz. "Ela chama atenção no momento correto, ela é uma grande gestora, mas também é mulher e mãe e isso ela imprimiu na sua administração", afirma.

Outra aparição de destaque na propaganda de Celina é a da mãe da candidata, Maria Célia Leão, pioneira na luta dos direitos das mulheres. O narrador traz a informação de que Celina foi campeã de laço, atividade até então dominada por homens. Em seguida, o narrador traz um mini currículo de Celina: gestora pública, administradora e bacharel em direito. Foi deputada distrital, presidente da Câmara Legislativa, deputada federal, vice-governadora e governadora.

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Um recurso utilizado na propaganda da candidata são números que traduzem as ações de Celina à frente do governo: contratação de 2,5 mil policiais, 14 mil câmeras conectadas no programa DF 360 e 22 mil cirurgias são exemplos utilizados no vídeo. Em destaque na propaganda de Celina, também está a Operação Retorno, que trata do acolhimento da população em situação de rua e da internação compulsória daqueles que estejam representando perigo para si ou para os outros. "A operação faz a internação compulsória de moradores em situação de rua", diz o narrador, sem utilizar a palavra humanizada, que estava sendo usada sempre por Celina para definir a operação.

"Eu não vou prometer que todos os problemas vão desaparecer do dia para a noite, mas uma coisa eu posso olhar nos seus olhos e garantir. Nenhum problema do DF vai ser maior do que a minha disposição para enfrentá-lo. O DF já me viu no aperto, já me viu à frente de problemas que pareciam não ter saída, mas eu fiquei e enfrentei", diz Celina. "Começamos um trabalho que está dando resultado. Tem muita coisa andando, mudando e muito por fazer. O DF não pode parar agora, por isso eu peço a sua confiança para continuar o que está dando certo, mudar o que precisa mudar e não deixar o DF andar para trás, porque quem tem responsabilidade enfrenta, quem tem propósito cuida e quem tem garra vai para cima", completa a candidata, sem citar a palavra "voto" ou o número da campanha, que aparece na tela no final da propaganda.





GDF na sua porta, Casa da Mãe Atípica, Hospital de Doenças Raras e Centros TEA (Transtorno do Espectro Autista) também são citados entre as ações executadas por Celina à frente do GDF.