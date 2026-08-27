Celina Leão anuncia R$ 12 milhões para investimento em feiras do DF

Os feirantes do Gama solicitaram à governadora a reforma dos banheiros e Celina declarou que vai atender ao pedido - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata, Celina Leão (PP), esteve na Feira Permanente do Gama na manhã desta quinta-feira (27/8), conversou com feirantes, ouviu demandas e anunciou investimentos nas feiras do DF.

“Já investimos R$ 46 bilhões nas feiras do DF, mas o nosso presente para eles nesta semana do feirante foi disponibilizar mais R$ 12 milhões para que as reformas continuem acontecendo”, anunciou Celina. “Nesta semana, entregamos também a feira de Santa Maria, que foi totalmente reconstruída, nós investimos lá R$ 13 milhões”, acrescentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os feirantes do Gama solicitaram à governadora a reforma dos banheiros e Celina declarou que vai atender ao pedido. “A feira é o lugar onde as famílias se encontram, é um lugar muito importante”, disse.

Mobilidade

Perguntada sobre melhorias ao Gama, caso eleita, Celina afirmou que vai entregar a ampliação do metrô até a região. “O estudo de viabilidade técnica para a ampliação da linha 2 já está pronto e foi positivo”, informou. “A linha irá até o Gama, Santa Maria, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Candangolândia”, completou.