Zelador agredido com madeira na Asa Norte sofre parada cardíaca

Vanderlei foi agredido por homem em situação de rua no início de agosto - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)

Nesta sexta-feira (28/8), o quadro de saúde de Vanderlei Souza Lima, zelador agredido na Asa Norte no início de agosto, piorou. Vanderlei sofreu uma parada cardíaca e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

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Na madrugada do dia 7 de agosto, Vanderlei foi atendido por uma equipe de resgate após ser atingido na região da cabeça. Um segurança da área comercial relatou aos policiais que o suspeito teria usado um pedaço de madeira para agredir o zelador e fugido em seguida.

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Moradores informaram à PM que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, após desentendimentos envolvendo reclamações sobre barulho e a permanência de pessoas na área. A hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio. A equipe médica informou aos policiais que Vanderlei deu entrada no Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico (TCE), convulsionando e com graves contusões na cabeça.