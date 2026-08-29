Isaquias Queiroz conquista ouro em Mundial de Canoagem

O atleta Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na disputa do C1 500m do Mundial de Canoagem de Velocidade, neste sábado (29/8), em Poznán, na Polônia. Esta é a 15° medalha de Isaquias em Mundial ao longo da carreira.
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O ouro também representa uma recuperação após o resultado abaixo do esperado no C1 1000m. Na prova, o baiano terminou na nona colocação.
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Aos 32 anos, Isaquias é um dos principais nomes dos esportes olímpicos do Brasil. Ele soma cinco medalhas olimpíadas, com destaque para o título conquistado em Tóquio.
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postado em 29/08/2026 10:44