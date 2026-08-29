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Isaquias Queiroz conquista ouro em Mundial de Canoagem

Atleta está entre os principais nomes dos esportes olímpicos no Brasil

Esta é a 15° medalha de Isaquias em Mundial ao longo da carreira. - (crédito: Fabio Canhete/CBCa)
Esta é a 15° medalha de Isaquias em Mundial ao longo da carreira. - (crédito: Fabio Canhete/CBCa)

O atleta Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na disputa do C1 500m do Mundial de Canoagem de Velocidade, neste sábado (29/8), em Poznán, na Polônia. Esta é a 15° medalha de Isaquias em Mundial ao longo da carreira. 

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O ouro também representa uma recuperação após o resultado abaixo do esperado no C1 1000m. Na prova, o baiano terminou na nona colocação. 

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Aos 32 anos, Isaquias é um dos principais nomes dos esportes olímpicos do Brasil. Ele soma cinco medalhas olimpíadas, com destaque para o título conquistado em Tóquio.  


 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 29/08/2026 10:44
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