Celina Leão defende expansão do Setor H Norte durante agenda em Taguatinga

Durante agenda de campanha realizada neste sábado (29/8), a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) defendeu a expansão do Setor H Norte, em Taguatinga. A 36 dias das eleições, Celina participou de um café da manhã no local onde se reuniu com empresários da região e caminhou entre as lojas.

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Segundo a candidata, a necessidade de ampliar a área comercial havia sido apresentada por representantes do setor ao governo. “Conversamos sobre a necessidade da expansão (do setor h norte) e é notório”, disse.

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Celina ainda ressaltou os problemas observados na visita e defendeu a ampliação do espaço. “Basta dar uma caminhada aqui e ver que hoje não cabe mais os empresários, os carros às vezes ficam mal estacionados, então a gente precisa de uma expansão aqui”, afirmou.

Celina disse ainda que o governo já determinou a realização dos estudos necessários para a expansão. “Determinamos que a Terracap fizesse um estudo de expansão, mas habia um conflito de interesse sobre a área residencial em cima da área comercial, isso já foi sanado também”, declarou.

A candidata afirmou que a ampliação visa a instalação de novos comércios e geração de renda. “Vamos expandir pra que possamos ter pessoas que gerem emprego, renda, imposto para nos ajudar a puxar todos os serviços no DF”, concluiu. Após a visita, Celina Leão parou para celebrar com apoiadores que bandeiravam no Centro de Ceilândia, próximo a Caixa d’água.

