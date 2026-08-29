Celina defende eleição de aliados para garantir continuidade das ações

Celina participou de uma carreata que teve início na Feira Permanente de Samambaia e percorreu duas avenidas comerciais da cidade. - (crédito: Matheus Oliveira/Esp/CB )

Durante agenda de campanha em Samambaia, neste sábado (29/8), a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) ressaltou aos apoiadores que precisam eleger candidatos comprometidos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para dar continuidade às ações do governo. Ao lado do deputado distrital Joaquim Roriz Neto e de ex-secretário de governo Zé Humberto, ela participou de uma carreata que teve início na Feira Permanente de Samambaia, na QN 202, e percorreu duas avenidas comerciais da cidade. “Eu não posso chegar ao governo sozinha. Precisamos de homens e mulheres comprometidos.”, afirmou.

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Durante o discurso, a candidata defendeu que os eleitores votem nos candidatos de sua base de forma conjunta. “Votamos na chapa fechada. Porque aquelas pessoas que sempre nos atacaram são as que nunca fizeram nada por essa cidade”, ressaltou.

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A atual chefe do Buriti ainda fez criticas aos governos anteriores. “Vocês lembram do atraso que foi do governo da esquerda aqui do DF. Era salário de servidores sem pagar, ponte caída, faltava até água, gente. Somos um governo de trabalho de compromisso é sem promessa, sem conversa é com ação”, afirmou.

A candidata também disse que pretende conduzir uma campanha próxima da população. “Posso fazer uma campanha limpa olhando nos olhos das pessoas falando daquilo que a gente ainda tem que resolver. Tem muita coisa ainda pra fazer e nós temos garra, força e coragem pra resolver”, declarou.

Ações

A candidata também citou ações de lazer e infraestrutura em Samambaia. Segundo ela, a cidade conta com mais de 80 parquinhos entre espaços reformados e novos equipamentos.

Antes de partir com a carreata, Celina ainda falou sobre os investimentos feitos pelo governo nas feiras do DF. Segundo a governadora, foram investidos R$ 46 milhões para ações nesses espaços e outros R$ 12 milhões foram destinados a reformas. “A gente chega nas feira e não é igual os outros candidatos que estão mentindo ou falando que vai fazer algo”, declarou.

