Incêndio atinge reserva indígena na região da Epia Norte

Na tarde deste sábado (29/8), um incêndio atingiu a reserva indígena Santuário Sagrado dos Pajés, próxima ao Parque Ecológico Burle Marx. O fogo atingiu três ocas situadas na área. As chamas foram controladas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e foram totalmente contidas. Não houve registro de vítimas ou feridos.
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A operação, que durou uma hora e trinta minutos, contou com cinco viaturas e 30 militares. As equipes utilizaram equipamentos específicos para o combate a incêndios florestais, como sopradores e abafadores, além do suporte tecnológico de drones para o mapeamento e monitoramento dos focos de calor. A causa inicial do incêndio será investigada.