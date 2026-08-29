Incêndio atinge reserva indígena na região da Epia Norte

Incêndio atinge área próxima a aldeia indígena no Noroeste - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde deste sábado (29/8), um incêndio atingiu a reserva indígena Santuário Sagrado dos Pajés, próxima ao Parque Ecológico Burle Marx. O fogo atingiu três ocas situadas na área. As chamas foram controladas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e foram totalmente contidas. Não houve registro de vítimas ou feridos.

Leia também: Advogado é preso após atirar contra vizinho em condomínio



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A operação, que durou uma hora e trinta minutos, contou com cinco viaturas e 30 militares. As equipes utilizaram equipamentos específicos para o combate a incêndios florestais, como sopradores e abafadores, além do suporte tecnológico de drones para o mapeamento e monitoramento dos focos de calor. A causa inicial do incêndio será investigada.