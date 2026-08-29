InícioCidades DF
incêndio

Incêndio atinge reserva indígena na região da Epia Norte

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em parceria com o ICMBIO

Incêndio atinge área próxima a aldeia indígena no Noroeste - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Incêndio atinge área próxima a aldeia indígena no Noroeste - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde deste sábado (29/8), um incêndio atingiu a reserva indígena Santuário Sagrado dos Pajés, próxima ao Parque Ecológico Burle Marx. O fogo atingiu três ocas situadas na área. As chamas foram controladas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e foram totalmente contidas. Não houve registro de vítimas ou feridos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Advogado é preso após atirar contra vizinho em condomínio

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A operação, que durou uma hora e trinta minutos, contou com cinco viaturas e 30 militares. As equipes utilizaram equipamentos específicos para o combate a incêndios florestais, como sopradores e abafadores, além do suporte tecnológico de drones para o mapeamento e monitoramento dos focos de calor. A causa inicial do incêndio será investigada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/08/2026 16:19 / atualizado em 29/08/2026 16:52
SIGA
x