Professor Robson defende uso de terras improdutivas da Terracap para reforma agrária

Para o candidato, o uso das terras traz benefícios sociais e econômicos para o DF - (crédito: Divulgação/Ascom)

O candidato ao Governo do Distrito Federal, professor Robson Raymundo (PSTU), defendeu a reforma agrária no DF, utilizando as terras improdutivas da Terracap. O posicionamento foi feito na manhã deste sábado (29/8), durante sua agenda na Feira da Ponta Norte, na Asa Norte.

"A Terracap detém um vasto patrimônio público que, hoje, está sem função social. Defendemos que essas áreas improdutivas sejam destinadas para a reforma agrária e para a agricultura familiar, garantindo trabalho e renda para centenas de famílias de trabalhadores e trabalhadoras", afirmou.

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Segundo o candidato, a agenda focou em defender o uso de bens públicos de forma eficiente. “Uma parcela significativa das terras que estão sob a gestão da empresa permanece improdutiva ou voltada para a especulação imobiliária”, disse.

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Para o candidato, além do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis para abastecer as feiras e a mesa da população do DF, as terras também teriam uso social, enfrentando o déficit habitacional do DF e dinamizando a economia local.