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Professor Robson defende uso de terras improdutivas da Terracap para reforma agrária

O candidato do PSTU ao GDF afirmou que o uso das terras traria transformações sociais e econômicas para o Distrito Federal

Para o candidato, o uso das terras traz benefícios sociais e econômicos para o DF - (crédito: Divulgação/Ascom)
Para o candidato, o uso das terras traz benefícios sociais e econômicos para o DF - (crédito: Divulgação/Ascom)

O candidato ao Governo do Distrito Federal, professor Robson Raymundo (PSTU), defendeu a reforma agrária no DF, utilizando as terras improdutivas da Terracap. O posicionamento foi feito na manhã deste sábado (29/8), durante sua agenda na Feira da Ponta Norte, na Asa Norte.  

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"A Terracap detém um vasto patrimônio público que, hoje, está sem função social. Defendemos que essas áreas improdutivas sejam destinadas para a reforma agrária e para a agricultura familiar, garantindo trabalho e renda para centenas de famílias de trabalhadores e trabalhadoras", afirmou.

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Segundo o candidato, a agenda focou em defender o uso de bens públicos de forma eficiente. “Uma parcela significativa das terras que estão sob a gestão da empresa permanece improdutiva ou voltada para a especulação imobiliária”, disse.

Para o candidato, além do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis para abastecer as feiras e a mesa da população do DF, as terras também teriam uso social, enfrentando o déficit habitacional do DF e dinamizando a economia local.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/08/2026 15:17
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