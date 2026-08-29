Professor Robson defende uso de terras improdutivas da Terracap para reforma agrária

O candidato ao Governo do Distrito Federal, professor Robson Raymundo (PSTU), defendeu a reforma agrária no DF, utilizando as terras improdutivas da Terracap. O posicionamento foi feito na manhã deste sábado (29/8), durante sua agenda na Feira da Ponta Norte, na Asa Norte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"A Terracap detém um vasto patrimônio público que, hoje, está sem função social. Defendemos que essas áreas improdutivas sejam destinadas para a reforma agrária e para a agricultura familiar, garantindo trabalho e renda para centenas de famílias de trabalhadores e trabalhadoras", afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o candidato, a agenda focou em defender o uso de bens públicos de forma eficiente. “Uma parcela significativa das terras que estão sob a gestão da empresa permanece improdutiva ou voltada para a especulação imobiliária”, disse.
Para o candidato, além do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis para abastecer as feiras e a mesa da população do DF, as terras também teriam uso social, enfrentando o déficit habitacional do DF e dinamizando a economia local.
Saiba Mais