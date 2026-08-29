Paula Belmonte fala em garantir segurança jurídica a feirantes

Paula Belmonte distribuiu panfletos durante caminhada na Feirinha da Ceasa e na Feira Permanente do Cruzeiro - (crédito: Divulgação/ Campanha Paula Belmonte)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) encontrou-se com apoiadores e apresentou suas propostas durante uma caminhada na Feirinha da Ceasa, no SIA, na manhã deste sábado (29/8). Em seguida, ela caminhou com apoiadores e distribuiu panfletos na Feira Permanente do Cruzeiro.

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Durante as visitas, os feirantes apresentaram como uma das principais preocupações a falta de segurança e estabilidade. Para resolver a questão, Belmonte afirmou que pretende criar ações para garantir segurança jurídica aos comerciantes que atuam nas feiras e mercados do DF.

Segundo a candidata, o intuito é assegurar estabilidade aos contratos e evitar que trabalhadores que estão há anos nos locais convivam com a incerteza sobre a continuidade de suas atividades.

Paula Belmonte ainda destacou a importância das feiras e mercados para a preservação de tradições do Distrito Federal. “As feiras trazem a possibilidade de resgatarmos e mantermos a nossa cultura, reunindo influências do Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste”, afirmou.

A candidata também ressaltou a capacidade das feiras de gerar emprego e beneficiar diretamente diversas famílias. “Um box gera emprego e renda de forma muito capilarizada, superando índices de outros setores por metro quadrado”, pontuou.

A agenda de Paula Belmonte neste sábado ainda inclui uma roda de conversa na Praça da Bíblia, em Ceilândia, às 18h30; e panfletagem na QNM 1 de Ceilândia, às 21h