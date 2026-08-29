Elisson Ferreira apresenta propostas para desenvolvimento de Santa Maria

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

O candidato ao Governo do Distrito Federal Elisson Ferreira (Agir) apresentou propostas para melhorar infraestrutura, educação, mobilidade e economia em Santa Maria, durante conversa com moradores e trabalhadores neste sábado (29/8).

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Na agenda, o candidato afirmou que pretende ampliar empregos, serviços públicos, atividades culturais, esportivas e de lazer em Santa Maria. De acordo com Ferreira, o desenvolvimento da região reduziria a dependência do Plano Piloto.

“Santa Maria cresceu, se desenvolveu e tem um comércio cada vez mais forte. Agora, precisamos dar o próximo passo. O morador não pode precisar atravessar Brasília para trabalhar, estudar ou resolver tudo no Plano Piloto. Quero uma Santa Maria cada vez mais independente, com oportunidades aqui dentro”, afirmou.

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O candidato também pretende fortalecer o comércio local com microcrédito, qualificação e incentivo ao empreendedorismo. De acordo com ele, o intuito é transformar Santa Maria em um polo econômico. “Santa Maria não pode ser tratada simplesmente como uma cidade de onde as pessoas saem pela manhã e voltam à noite. Quero transformar Santa Maria em um polo do sul do Distrito Federal.”

Para além do desenvolvimento econômico da cidade, Ferreira afirmou que, se eleito, pretende criar uma rotina permanente de limpeza urbana, recolhimento de entulho, tapa-buracos, manutenção de calçadas, poda, iluminação e drenagem.

“Cidade bem cuidada não pode depender de mutirão de vez em quando. Zeladoria tem que acontecer toda semana, o ano inteiro. É lixo retirado, calçada recuperada, iluminação funcionando, boca de lobo limpa e praça bem cuidada”, destacou.

O postulante também defende que, em cooperação com o governo federal e com o setor produtivo, Santa Maria pode se tornar referência de educação profissional no sul do DF. Para isso, Elisson Ferreira quer ampliar cursos, turnos e vagas na Escola Técnica de Santa Maria.

Na mobilidade, o plano de governo do candidato para Santa Maria prevê mais integração e capacidade para o BRT, melhoria das linhas alimentadoras, intervenção nos gargalos da BR-040 e da DF-290 e acompanhamento dos estudos da futura Linha 2 do Metrô, prevista para ligar o Plano Piloto a Santa Maria.