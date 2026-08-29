Ricardo Cappelli comenta sobre intervenção na saúde pública

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

O candidato ao Palácio do Buriti Ricardo Cappelli (PSB) realizou, neste sábado (29/8), mais um ato para apresentar o programa “Fila Zero”. Desta vez, foi durante caminhada e panfletagem em Ceilândia. O projeto, que é uma das maiores promessas de seu governo, visa zerar as filas de espera da saúde pública.

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Durante a agenda, Cappelli apontou que existe uma demanda de mais de 30 mil pessoas na fila por cirurgias no Distrito Federal. Para enfrentar o problema, se eleito, pretende contratar 5 mil médicos, construir 10 novas policlínicas e realizar mudanças na gestão da rede pública.

O candidato também afirmou que pretende adotar na saúde pública uma postura semelhante a que teve durante sua atuação como interventor federal na segurança pública. Segundo ele, a proposta é promover um “choque” de gestão para enfrentar os problemas da área e ampliar o atendimento à população.

“Já fui interventor federal na segurança. Vou fazer uma intervenção na saúde pública para zerar as filas e acabar com a dor de milhares de cidadãos”, afirmou.

À tarde, o candidato panfletou nos bares e quiosques da Prainha Norte, no Lago Norte.

A agenda de Capelli incluiria, ainda neste sábado, uma reunião com moradores da QNL 30, em Taguatinga Norte, às 16h30; e gravação de vídeo para TV, às 18h.