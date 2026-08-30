PRF realiza a maior apreensão de skunk do ano na BR-040

Na tarde do último sábado (29/8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3,7 toneladas de skunk, a maior apreensão da droga realizada pela instituição no país em 2026. A droga estava escondida em uma carga de telhas em um caminhão, que foi abordado na BR-040, próximo de Cristalina.

Durante a abordagem, o motorista apresentou contradições sobre a origem, o destino e o material transportado. A PRF utilizou cães farejadores que indicaram a presença do entorpecente. O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, à Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil investigará a origem, o destino do entorpecente e outros possíveis envolvidos na logística do transporte.