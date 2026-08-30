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DROGAS

PRF realiza a maior apreensão de skunk do ano na BR-040

Em Cristalina (GO), foram apreendidas 3,7 toneladas da droga escondidas em uma carga de telhas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3,7 toneladas de skunk - (crédito: PRF/Divulgação )
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3,7 toneladas de skunk - (crédito: PRF/Divulgação )

Na tarde do último sábado (29/8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3,7 toneladas de skunk, a maior apreensão da droga realizada pela instituição no país em 2026. A droga estava escondida em uma carga de telhas em um caminhão, que foi abordado na BR-040, próximo de Cristalina.

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Durante a abordagem, o motorista apresentou contradições sobre a origem, o destino e o material transportado. A PRF utilizou cães farejadores que indicaram a presença do entorpecente. O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, à Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil investigará a origem, o destino do entorpecente e outros possíveis envolvidos na logística do transporte.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/08/2026 13:29
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