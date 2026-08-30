DF registrou 46 ocorrências de incêndio em vegetação neste sábado (29/8)

Até as 18h deste sábado (29/8), foram registradas 46 ocorrências de incêndios em vegetações no Distrito Federal. Os incêndios aconteceram em regiões diversas da cidade, com Planaltina e Sobradinho com o maior número de incidências. Entre às 14h e às 16h, foi o período de maior quantidade de incêndios. O tempo do Distrito Federal, como as temperaturas altas e a baixa umidade, favorecem a criação de fogo nas vegetações, sendo o Inmet.

Leia também: Incêndio atinge reserva indígena na região da Epia Norte

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de baixa umidade para o Distrito Federal das 10h até às 20h de domingo (30/8). A região terá umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, considerada secura do deserto. A temperatura também será um problema, com máximas podendo chegar a 37°C e mínimas 19°C.