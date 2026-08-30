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ACIDENTE

Kombi tomba na Asa Sul e motorista fica ferido

O acidente ocorreu próximo das 22h da noite deste sábado (29/8) na SQS 215, via de acesso ao Eixão

Kombi tomba na SQS 215 - (crédito: CBMDF/Divulgação )
Kombi tomba na SQS 215 - (crédito: CBMDF/Divulgação )

Três viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para ocorrência de uma kombi branca que tombou na SQS 215, às 21h41 deste sábado (29/8). O veículo bateu em um carro e o motorista saiu ferido.

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Os envolvidos foram avaliados pelo Corpo de Bombeiros e apenas o motorista da kombi foi levado ao hospital, para onde foi transportado consciente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a preservação da cena e o controle do trânsito. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/08/2026 11:32
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