Kombi tomba na Asa Sul e motorista fica ferido

Três viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para ocorrência de uma kombi branca que tombou na SQS 215, às 21h41 deste sábado (29/8). O veículo bateu em um carro e o motorista saiu ferido.

Leia também: PM de folga intervém após homem ser atingido com barra de ferro na Asa Norte

Os envolvidos foram avaliados pelo Corpo de Bombeiros e apenas o motorista da kombi foi levado ao hospital, para onde foi transportado consciente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a preservação da cena e o controle do trânsito. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

