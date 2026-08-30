Celina anuncia novo concurso para Educação com edital em setembro

A candidata à reeleição Celina Leão (PP) anunciou que o Governo do Distrito Federal pretende abrir, em setembro, o processo para contratação da banca responsável por um novo concurso para a área da Educação. Segundo a atual chefe do executivo, a medida faz parte da estratégia de substituir professores temporários por servidores efetivos. A declaração foi dada durante agenda de campanha neste domingo (30/8), no lançamento do comitê dos candidatos Pepa (PP) e Rafael Prudente (MDB).

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Celina afirmou que, nesta semana, o governo deve convocar mais de 2,6 mil aprovados no certame da pasta. “Todos aqueles que estavam em vagas que eram temporários, estamos fazendo essa troca. São mais de 2,6 mil pessoas que a gente vai chamar. Estamos terminando de instruir o processo”, afirmou.

De acordo com a candidata, a convocação deve reduzir o cadastro de reserva de professores da rede pública, chamando esses candidatos. “Vamos quase zerar esse cadastro de professores”, declarou. A candidata ressaltou que o sistema educacional ainda conta com um número elevado de temporários.

Segundo ela, são cerca de 12 mil profissionais nessa condição, o que motivou a preparação de uma nova seleção para ampliar o quadro efetivo.

