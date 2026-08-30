Celina confirma convocação de 1,2 mil aprovados em concurso da Sedes

Celina Leão na inauguração do Comitê dos candidatos a deputado distrital Pepa (PP), e federal, Rafael Prudente (MDB) - (crédito: Matheus Oliveira/Esp/Correio )

A candidata à reeleição Celina Leão (PP) confirmou que os aprovados no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) serão chamados para ocupar as vagas previstas no edital. A seleção, que oferece quase 1,2 mil vagas imediatas e cadastro reserva para cerca de 3,9 mil profissionais, terá as provas aplicadas no próximo domingo (6/9).

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Durante agenda de campanha em Vicente Pires neste domingo (30/8), Celina destacou a importância do concurso como um reforço para o quadro de profissionais da assistência social. “É o maior concurso da assistência social da história do DF e para o que a queremos fazer precisamos de gente capacitada pra isso”, afirmou. Segundo ela, o certame também prevê vagas para a Secretaria de Justiça e da Mulher.

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A atual chefe do Buriti disse ainda que pretende manter a assistência social como uma área prioritária. “Quero ser um governo que olha pras pessoas, um governo que cuida, que acolhe. E essa área da assistência social é primordial”, declarou.

Comitê

A declaração ocorreu durante a inauguração do Comitê dos candidatos a deputado distrital Pepa (PP), e federal, Rafael Prudente (MDB), em Vicente Pires.

Para ela, a recepção dos eleitores tem sido positiva e aumenta a responsabilidade sobre o trabalho realizado. “O mais legal de tudo isso é a recepção da população. Tá muito bom. As pessoas chegam na rua, têm uma esperança e uma expectativa no nosso trabalho, então eu acho isso só me traz mais responsabilidade”, afirmou.

