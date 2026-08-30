Grass promete formalização de feirantes e apoio ao comércio na Estrutural

Há 35 dias das Eleições 2026, Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, visitou neste domingo (30/8) uma feira ao ar livre na Estrutural e defendeu a iniciativa de formalizar trabalhadores que atuam no comércio informal. Ao lado da feira permanente da região, o candidato da legenda afirmou que pretende organizar os espaços destinados aos feirantes e ampliar o acesso a mecanismos como o Microempreendedor Individual (MEI) e o microcrédito.



Grass afirmou que a proposta é fazer uma estruturação da atividade dos comerciantes, que hoje trabalham na informalidade, com intuito de garantir melhores condições. “Quero organizar essa pequena economia. A economia do comerciante, do feirante, do trabalhador que hoje está na informalidade. Quero trazê-lo para a formalidade. Não dá para todo mundo ficar em situação precária. É o que a gente vai fazer no nosso governo”, enfatizou.

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O candidato ainda projetou a criação de uma feira livre organizada pelo poder público na região. Para o candidato ao Buriti, a iniciativa poderia garantir melhores condições aos trabalhadores e aos consumidores, com estrutura adequada e cadastro dos comerciantes.

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O politico destacou ainda a situação de vulnerabilidade econômica da Estrutural e de Santa Luzia. Ele afirma que fortalecimento do comércio local pode ampliar as oportunidades de trabalho. “Cada região administrativa tem que ter a sua economia fortalecida”, afirmou.