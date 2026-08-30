Jovens mortos na BR-070 deixaram amigo em Ceilândia antes de acidente

Os três jovens mortos em um grave acidente na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás, foram identificados. Wagner Hoffmann, 21 anos, a namorada dele, Ana Beatriz, e Luan Vitor Ramos, 19, estavam em um Corsa azul e retornavam de Ceilândia para Águas Lindas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, capotou e caiu em uma ribanceira.

Familiares e amigos dos jovens relataram ao Correio que os três haviam saído de uma partida de futebol no município goiano, onde Wagner e Luan eram jogadores, seguiram para Ceilândia para deixar uma quarta pessoa em casa. Depois, retornaram para Águas Lindas, onde os três residiam. O acidente ocorreu no Km 19, na descida da Barragem.

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Pelas redes sociais, parentes e colegas lamentaram. "Ontem tivemos a oportunidade de conversar e voltar a curtir como sempre fizemos, mas por conta do orgulho foi apenas uma despedida de olhares. Eu te amo, meu irmão. Você foi e deixou um vazio dentro do meu peito. Obrigada por tudo. Sei que um dia Deus vai proporcionar um momento em que iremos conversar, dar risadas e brincar", escreveu, nas redes sociais, um amigo de Wagner. A mensagem foi acompanhada de um vídeo dos dois.

Socorro

Militares do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás foram acionados pelo 193 e receberam a informação de que o motorista do carro, um Corsa Wind azul, havia perdido o controle, quando capotou e parou com as rodas viradas para cima em um barranco às margens da pista.

A via foi interditada para atendimento. No local, os bombeiros encontraram um dos jovens, supostamente o condutor, fora do veículo, o que sugere que ele tenha sido ejetado durante o capotamento. As outras duas vítimas estavam dentro do carro. Ana Beatriz, no banco dianteiro, e o outro rapaz no banco traseiro.

Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local. A PRF ficou responsável pela custódia do veículo e pela preservação da ocorrência, aguardando a chegada da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) para a realização dos procedimentos periciais e demais providências legais cabíveis.