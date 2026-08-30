Jovens morrem após carro capotar e cair em ribanceira na BR-070

Os jovens Luan e Wagner estavam entre as vítimas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Três jovens morreram em um grave acidente na BR-070, na descida da Barragem, sentido Águas Lindas, após o carro em que eles estavam capotar e cair em uma ribanceira, na tarde deste domingo (30/8). Segundo informações preliminares, as vítimas — dois homens e uma mulher — voltavam de uma partida de futebol.

Duas das vítimas foram identificadas como Luan e Wagner. Militares do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás foram acionados pelo 193 e receberam a informação de que o motorista do carro, um Corsa Wind azul, havia perdido o controle, quando capotou e parou com as rodas viradas para cima em um barranco às margens da pista.

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O carro foi encontrado capotado na parte de baixo da ribanceira (foto: Divulgação/CBMGO)

A via foi interditada para atendimento. No local, os bombeiros encontraram um dos jovens, supostamente o condutor, fora do veículo, o que sugere que ele tenha sido ejetado durante o capotamento. As outras duas vítimas estavam dentro do carro. A mulher, no banco dianteiro, e o outro rapaz no banco traseiro.

Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local. A PRF ficou responsável pela custódia do veículo e pela preservação da ocorrência, aguardando a chegada da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) para a realização dos procedimentos periciais e demais providências legais cabíveis.



