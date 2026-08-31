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INVESTIGAÇÃO

CAC desaparece após encontro no DF; polícia investiga guerra entre ciganos

As últimas informações são de que Luis saiu de casa para praticar tiro em um estande do Entorno do DF com um cantor

CAC desaparece após encontro com cantor; polícia investiga guerra entre famílias ciganas - (crédito: Divulgação)
CAC desaparece após encontro com cantor; polícia investiga guerra entre famílias ciganas - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) investiga o desaparecimento de Luis da Silva Souza, 26 anos, visto pela última vez em 15 de agosto no estacionamento externo do JK Shopping, em Taguatinga. As investigações apontam para o envolvimento de um suposto amigo dele, um cantor conhecido como Felipe Cigano, 23, da esposa, Ana Caroline Feitosa, 23, e do pai do músico, Vilson Batista, 45.

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As últimas informações são de que Luis saiu de casa para praticar tiro em um estande do Entorno do DF com Felipe. Ele era CAC e levou consigo duas armas. Contudo, segundo as investigações, após entrar no veículo, um Renault/Megane, não atendeu às ligações telefônicas e não foi mais localizado.

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), relatos de familiares apontaram para a existência de conflitos entre famílias ciganas. As desavenças teriam resultado, inclusive, nas mortes do pai e do irmão de Luis. O cantor, portanto, teria vínculo com uma das famílias envolvidas no conflito.

O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas
O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas (foto: Reprodução/Redes sociais)

“Desde a comunicação do desaparecimento, estamos realizando diligências destinadas à localização de Luis, sem, contudo, obter êxito. Felipe também não foi localizado”, afirmou o delegado. O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/08/2026 07:35 / atualizado em 31/08/2026 07:42
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