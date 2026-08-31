CAC desaparece após encontro no DF; polícia investiga guerra entre ciganos

A Polícia Civil (PCDF) investiga o desaparecimento de Luis da Silva Souza, 26 anos, visto pela última vez em 15 de agosto no estacionamento externo do JK Shopping, em Taguatinga. As investigações apontam para o envolvimento de um suposto amigo dele, um cantor conhecido como Felipe Cigano, 23, da esposa, Ana Caroline Feitosa, 23, e do pai do músico, Vilson Batista, 45.

As últimas informações são de que Luis saiu de casa para praticar tiro em um estande do Entorno do DF com Felipe. Ele era CAC e levou consigo duas armas. Contudo, segundo as investigações, após entrar no veículo, um Renault/Megane, não atendeu às ligações telefônicas e não foi mais localizado.

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), relatos de familiares apontaram para a existência de conflitos entre famílias ciganas. As desavenças teriam resultado, inclusive, nas mortes do pai e do irmão de Luis. O cantor, portanto, teria vínculo com uma das famílias envolvidas no conflito.

O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas (foto: Reprodução/Redes sociais)

“Desde a comunicação do desaparecimento, estamos realizando diligências destinadas à localização de Luis, sem, contudo, obter êxito. Felipe também não foi localizado”, afirmou o delegado. O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas.