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Preso liberado para saidinha invade joalheria por duto de shopping e furta relógios

O criminoso, de 23 anos, deixou o CPP na manhã de sábado para a chamada "saidinha", benefício concedido aos presos do regime semiaberto. Ele deveria retornar na tarde deste domingo

Criminoso furtou dezenas de relógios - (crédito: PMDF/Divulgação)
Criminoso furtou dezenas de relógios - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi detido depois de furtar mais de 15 relógios de luxo de uma joalheria do Brasília Shopping. Ele estava escondido no forro do estabelecimento e havia deixado a unidade prisional no sábado (29/8) para a saída temporária.

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A prisão foi feita pela Polícia Militar neste domingo (30/8), às 10h50. O criminoso, de 23 anos, deixou o CPP na manhã de sábado para a chamada "saidinha", benefício concedido aos presos do regime semiaberto. Ele deveria retornar na tarde deste domingo. 

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Nesta manhã, os policiais patrulhavam próximo ao shopping, na área central de Brasília, e notaram uma movimentação estranha ao redor do estabelecimento. Um segurança informou que havia uma pessoa no forro do shopping. 

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou em uma loja em frente à joalheria, de onde furtou roupas. Em seguida, abriu um buraco no teto para acessar a loja de joias. Enquanto os policiais faziam buscas no local, um deles viu as pernas do suspeito no forro. O homem foi preso em flagrante com relógios, roupas, luvas, uma chave de fenda e um martelo.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/08/2026 22:02
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