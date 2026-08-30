Preso liberado para saidinha invade joalheria por duto de shopping e furta relógios

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi detido depois de furtar mais de 15 relógios de luxo de uma joalheria do Brasília Shopping. Ele estava escondido no forro do estabelecimento e havia deixado a unidade prisional no sábado (29/8) para a saída temporária.

A prisão foi feita pela Polícia Militar neste domingo (30/8), às 10h50. O criminoso, de 23 anos, deixou o CPP na manhã de sábado para a chamada "saidinha", benefício concedido aos presos do regime semiaberto. Ele deveria retornar na tarde deste domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta manhã, os policiais patrulhavam próximo ao shopping, na área central de Brasília, e notaram uma movimentação estranha ao redor do estabelecimento. Um segurança informou que havia uma pessoa no forro do shopping.

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou em uma loja em frente à joalheria, de onde furtou roupas. Em seguida, abriu um buraco no teto para acessar a loja de joias. Enquanto os policiais faziam buscas no local, um deles viu as pernas do suspeito no forro. O homem foi preso em flagrante com relógios, roupas, luvas, uma chave de fenda e um martelo.