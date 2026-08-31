Grass defende política para idosos em caminhada no Núcleo Bandeirante

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu, nesta segunda-feira (31/8), a criação de uma política específica para a população idosa e afirmou que o Núcleo Bandeirante não recebeu, nos últimos anos, os investimentos necessários. - (crédito: Ana Carolina Alves )

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu, nesta segunda-feira (31/8), a criação de uma política específica para a população idosa e afirmou que o Núcleo Bandeirante não recebeu, nos últimos anos, os investimentos necessários. Durante caminhada pelo comércio da região, o candidato destacou o envelhecimento da população local e prometeu ampliar a oferta de serviços públicos voltados às pessoas com 60 anos ou mais.



“Uma das regiões mais importantes do DF, uma das mais tradicionais também, mas que nesses anos não recebeu os investimentos que precisava”, afirmou. Segundo Grass, a região enfrenta a falta de equipamentos e políticas públicas destinados aos idosos. “A população está envelhecendo, você não tem uma política para a pessoa idosa, você não tem equipamentos para a pessoa idosa. No meu governo, nós vamos ter uma política grande e forte para a população idosa”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a implantação espaços destinados ao atendimento e à convivência de idosos durante o dia. A ideia, segundo Grass, é oferecer atividades físicas, cursos, lazer e serviços de apoio, além de ampliar o atendimento de saúde especializado.

“Primeiro, com a implementação dos Centros Dia, que são lugares de serviços, de apoio aos idosos, os espaços de longa permanência ao longo do dia, para que eles possam fazer atividade física, possam também fazer cursos, possam conviver e ter acesso ao lazer”, explicou.

Na área da saúde, Grass afirmou que pretende ampliar a rede de atendimento à população idosa, com a presença de especialistas em geriatria e atividades de promoção da saúde dentro das próprias comunidades. O candidato também citou a realização de atividades físicas em espaços públicos, como ginástica nas quadras.

“A saúde não é só doença, é também qualidade de vida”, afirmou. Para Grass, a política pública para a terceira idade deve considerar também a autonomia e a participação social dos idosos. “A pessoa de 60 anos ou mais continua vivendo, continua se encontrando, continua namorando, continua dentro da comunidade, mas ela ter a oportunidade desses lugares, desses espaços públicos que hoje não tem em Brasília”, declarou.