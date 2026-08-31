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Violência contra a mulher

Homem é preso por ameaçar ex-namorada com arma no SIA

O suspeito estaria perseguindo e assediando a vítima por meio de mensagens de texto. Armado, ele foi até o local de trabalho da mulher e fez ameaças contra ela

No veículo do suspeito ainda foram encontradas uma arma de fogo e uma arma branca - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)
No veículo do suspeito ainda foram encontradas uma arma de fogo e uma arma branca - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Um homem foi preso após ameaçar e perseguir a ex-companheira no Trecho 3 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, em um posto de combustível, portando uma arma caseira e fazendo ameaças.

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A mulher acionou a polícia e relatou que vinha sendo assediada pelo homem por meio de mensagens, inclusive com conteúdo de teor sexual. Após o chamado, equipes da PMDF foram até o posto, onde localizaram o suspeito e o veículo que ele dirigia. Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais visíveis de alteração no comportamento do homem, possivelmente relacionados ao consumo de álcool ou drogas.

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Na revista, os agentes encontraram munições e, no veículo, uma arma de fogo e uma arma branca. O armamento e as munições foram apreendidos.

O homem foi preso em flagrante por ameaça às 15h20 de domingo (30/8). Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), acompanhado da vítima, para prestar depoimento.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 31/08/2026 10:21
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